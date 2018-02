El 12% dels expedients oberts per la Renda Garantida són de Girona

El 12% dels expedients de persones que han demanat la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies havia obert fins a finals de gener són de Girona, les comarques amb més demandes després de Barcelona, que n'aglutina el 70%. Els percentatges de Tarragona i Lleida són ostensiblement inferiors, amb un 5 i un 4%, respectivament.

A principis de febrer, la Conselleria va fer balanç de l'arrencada de l'RGC amb representants d'entitats socials, una reunió que des de Treball han remarcat que tenia caràcter intern i que no va aportar dades definitives, ja que encara no ha acabat el termini legal per resoldre les primeres sol·licituds de la renda. Aquest període, però, és a punt de completar-se, ja que el 15 de febrer es compliran els cinc mesos previstos per la llei perquè l'administració resolgui les peticions presentades el 15 de setembre –el primer dia–, ja sigui acceptant-les o denegant-les.

A l'espera que el Departament faci públiques les primeres dades oficials, a data de 25 de gener de 2018 –quatre mesos després d'iniciar-se la tramitació–, la Generalitat havia obert 36.000 expedients amb peticions de la Renda Garantida de Ciutadania; més de la meitat dels quals (58%) són de dones i el 42%, d'homes. De tots aquests processos, prop de 4.000, els primers que es van presentar a les Oficines de Treball el setembre de 2017, hauran d'estar resolts dijous. Des de la Conselleria van recordar que la seva xarxa habitual d'oficines al territori és la porta per demanar la renda.

Les organitzacions promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de l'RGC informen al seu web que, a banda dels més de 36.000 expedients que s'estan tramitant –tant per obtenir la renda com la prestació complementària–, ja s'havien fet 55.038 de les 76.372 cites demanades per la renda que Treball havia concedit fins l'última setmana de gener. Els promotors de la ILP assenyalen, en base a la informació que la Conselleria va donar a les entitats socials, que el 84% dels sol·licitants estan disposats a fer plans d'inserció social o laboral.