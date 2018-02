Alerta per nevades que poden caure a cota 400 al litoral i prelitoral de Girona

La situació meteorològica continua moguda a les comarques de Girona.



Després de dos episodis de nevades que van afectar la setmana passada, primer a zones del Pirineu i Prepirineu i després, a les comarques de la Selva, Gironès i el Baix Empordà, en àrees on no sol nevar.



El d'avui però s'espera que sigui un episodi de nevades que a la província es focalitzaria principalment en la comarca de la Selva. Aquí es preveu que la cota pugui baixar fins als 400 metres, segons el Meteocat. I fins i tot, les precipitacions puntualment cauran en forma de neu granulada.



El Meteocat té en actiu un avís per neu.





COMPTE que @meteocat avisa que a partir de demà matí s'inicia episodi de #nevades que pot afectar punts del litoral i prelitoral de Girona, Barcelona i Tarragona i Catalunya Central.#Prealerta #neucat #ProteccioCivil

CALDRÀ SEGUIR les actualitzacions de la previsió meteo pic.twitter.com/B3jXWqaMUj — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 11 de febrer de 2018

La GI-400 està tallada a Alp

A la GI-404 és obligat l'ús de candenes

A l'N-152 al seu pas per Puigcerdà cal utilitzar cadenes i està restringit el pas de camions de més de 19 tones.

A Verges, recargolada dels núvols per l'entrada del vent del Nord - Àngel Galán Mont

