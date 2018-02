Canet d'Adri celebra la setena edició de la Fira del Porc

El municipi de Canet d'Adri va celebrar ahir des de les nou del matí fins a les set de la tarda, a la zona del pavelló municipal, la fira del porc. Així, són ja set anys d'aquesta celebració que acull diverses activitats per conèixer més a fons totes les possibilitats que ofereix la matança porcina.

Els visitants van gaudir d'una mostra d'especejament del porc i d'una fira d'artesans, entre altres. També van aprendre el procés de l'elaboració d'un embotit. Els més petits van tenir el seu espai amb activitats infantils. El pavelló va saber incorportar elements novedosos com les furgonetes venedores de menjars, conegudes amb el terme anglosaxó de foodtrucks i les xarxes socials, tal i com va passar també l'any passat, on els visitants feien fotos i les penjaven a Instagram. La fira va compartir espai amb una concentració de vehicles clàssics, entre d'altres. Com sempre, tant els firaires com els visitants van comptar amb un servei permanent de bar, esmorzars i dinars que ja comptaven amb elaboracions dels porcs de la fira. L'Ajuntament espera que la fira es converteixi en un referent.