Dos morts en accidents a l'N-II a la Jonquera des de principis d'any

La necessitat d'una carretera més segura i desdoblada s'ha vist clarament aquest mes. Amb només 8 dies de febrer, han mort dues persones a l'N-II fruit d'un accident de trànsit. Ho han fet amb només dos dies de diferència i tots dos han perdut la vida al municipi de la Jonquera.

Aquí la carretera no està desdoblada, i de fet no hi ha ni notícies de Foment que s'arribi a fer aquest tram que aniria des d'Orriols a la frontera. A l'Alt Empordà, l'N-II compta amb diversos punts negres i, de fet, el Servei Català de Trànsit (SCT) va col·locar-hi un radar de tram entre Agullana i Capmany per intentar que els cotxes no vagin a velocitats elevades i, per tant, es pugui reduir la sinistralitat. De moment, aquest any ja hi ha hagut dos morts a l'N-II.