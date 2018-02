El govern espanyol anuncia la construcció del baixador del TAV a l'aeroport de Girona

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha anunciat que l'Estat invertirà 55 milions d'euros per construir el baixador del TAV a l'aeroport de Girona.

Així ho ha explicat aquest dilluns el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, en la presentació del del nou pla director d'Aena per als aeroports catalans.

El govern espanyol ha decidit canviar d'estratègia, i ara l'obra no l'assumirà la Generalitat sinó que es farà amb fons estatals (en concret, sortirà dels pressupostos d'Aena i Adif).

De la Serna preveu que el projecte del baixador del TAV estigui redactat aquest 2018 i, tot i que ha evitat concretar terminis, sí que ha dit que aquesta serà una obra "senzilla". El ministre de Foment també ha subratllat que el nou baixador de l'alta velocitat, que es trobarà a uns 500 metres de la terminal, permetrà que Vilobí d'Onyar s'impulsi com a quarta pista de l'aeroport del Prat. "Això afavorirà el creixement de l'aeroport de Girona", ha afirmat.

El projecte del baixador del TAV

L'abril de l'any passat, el ministre de Foment va anunciar que el projecte de fer un baixador del TAV a l'aeroport anava pel bon camí i que havia donat instruccions a Adif per tal que desencallés el conveni que s'ha de signar amb la Generalitat per tirar endavant l'obra.

La signatura del conveni estava encallada des de feia més de dos anys i la creació de la nova estació d'alta velocitat és una de les obres incloses en l'agenda catalana del Corredor Mediterrani. La Generalitat calcula que tindria una demanda de 950.000 viatgers l'any.



Clau per ser la quarta pista del Prat

També l'estudi encarregat per l'Ajuntament de Girona a la universitat anglesa de Cranfield va estimar que el baixador, clau per convertir l'aeroport de Girona en la quarta pista d'El Prat, a 30 minuts de Barcelona i a 50 minuts de la Catalunya del Nord, permetrà doblar l'àrea d'influència i fer que 5,1 milions de persones hi puguin arribar en menys d'una hora.