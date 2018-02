Incendi en un hivernacle d'una hípica a Salt

Un hivernacle instal·lat a l'exterior d'una hípica a Salt va cremar ahir al migdia, a tres quarts de dues.

L'incendi va obligar a traslladar sis dotacions de bombers cap al lloc dels fets.

Els veïns van alertar els bombers en veure una gran columna densa de fum molt negre. Es va tractar d'un incendi força cridaner, tot i que no hi va haver ferits ni més afectacions. Els bombers no van saber concretar ahir les causes de les flames.