Un jove olotí participa en la creació d'unes ulleres per veure concerts en 3D

El jove olotí de disset anys Joan Plana Sala forma part de Dip Team. Es tracta de l'equip impulsor del projecte Wherever You Want («on sigui que es vulgui»), que consisteix en una aplicació informàtica que, inserida en unes ulleres de realitat mixta, fa possible traslladar els cossos en tres dimensions a qualsevol lloc del món. Són hologrames: imatges exactes en color, volum i forma de la realitat. A més d'ell, Dip Team està format per Nil Figueres de Sant Cugat, Lídia Just de Falset i Estel Paloma, una professora de Mataró que condueix l'equip.

La idea del Dip Team és traslladar actuacions musicals d'un lloc a un altre a través de la realitat virtual. Ens hem d'imaginar un grup d'espectadors proveïts d'ulleres de realitat mixta que observa un escenari. Damunt, els espectadors proveïts de les ulleres veuen un espectacle que té lloc a Nova York com si fossin a primera línia del teatre de Broadway. Joan Plana precisa: «Això sí, si hi ha algú que no porta les ulleres de realitat mixta que ara com ara comercialitza Microsoft al preu de 3.000 ?, doncs no veu res».

Joan Plana explica la realitat mixta d'aquesta manera: «Dues persones poden estar assegudes davant la taula d'un restaurant i al costat seu tenir lloc una actuació de cantors mexicans. A l'escena, la parella és real, però en realitat els cantors que amenitzen el sopar són a Mèxic i han estat traslladats al costat de la parella a través de l'aplicació Wherever You Want». Plana matisa que la parella es continua veient a través de les ulleres. És a dir, es poden mirar, però si decideixen girar el cap, allà hi ha els cantors amb els barrets, les guitarres i les cornetes.



La ciència-ficció entre nosaltres

Plana afegeix: «És allò que tantes vegades hem vist en pel·lícules de ciència-ficció». El jove confia que el preu de les ulleres de realitat mixta baixi i que el 2025, quan ell tindrà 25 anys, siguin un instrument tan generalitzat com ara el mòbil. En conseqüència, la idea de l'aplicació Wherever You Want donarà un rendiment econòmic a l'equip Dip Team i a Joan Plana.

El fonament amb el qual pot parlar Joan Plana Sala és el premi Audi Creativity Challenge. Es tracta d'una competició d'idees de la coneguda marca d'automòbils Audi. La marca ha decidit impulsar-la perquè vol dirigir el seu compromís social cap a l'àmbit de la innovació a través d'una cultura creativa entre els més joves.

El concurs està dirigit a equips de joves emprenedors de tot el món i el premi és una estada d'un mes a Sillicon Valley per poder desenvolupar el projecte. A Madrid, el 17 de juny del 2017, l'equip Dip Team es va imposar a uns 350 equips i al cap de poc van anar a Sillicon Valley. Plana recorda: «Tothom col·laborava». Van posar el Wherever You Want dins d'un sistema accelerador de projectes i al cap d'un temps van traslladar l'holograma d'un cantant que actuava a San Francisco fins a Barcelona.

El jove olotí explica que amb càmeres Kineck (càmeres amb sensors 3 D) van registrar el cos de l'artista. Explica: «Imagina com són les càmeres Kineck que posen més de 60.000 punts de llum al cos de l'artista. Per exemple, la cara i els llocs més profunds del cos i fan l'holograma que és transportat via Internet fins a les ulleres. Les ulleres s'encarreguen d'organitzar els 60.000 punts marcats per les càmeres i tu pots veure i escoltar en realitat virtual l'artista».



La preparació del projecte

Els membres de Dip Team es van conèixer per ser cadascun els guanyadors d'un repte d'innovació a les jornades d'innovació iFest- Xarxa.TIC que es van celebrar a Barcelona el 2016. Són unes jornades destinades a propiciar la trobada de creadors i creadores de la tecnologia, la ciència i la innovació. Els tres joves van decidir aprofitar l'oportunitat que la marca Audi donava als joves.

Joan Plana explica que és un gran afeccionat a la tecnologia, però que no ha fet estudis complementaris al segon de batxillerat en tecnologia que estudia a Olot. «Tot m'ho faig a casa», diu. La idea del Wherever You Want se'ls va ocórrer quan Lídia Just els va explicar que no havia pogut anar a un concert perquè s'havia trencat la cama.

Durant sis mesos, van desenvolupar la idea a través del programa Skype i de videotrucades. En el cap de setmana que van passar a Madrid en el premi Audi Creativity Challenge, els tres joves van congeniar més.

Ja amb el premi a les mans, es van trobar dins un somni a Sillicon Valley. Allà van trobar treballadors de Twitter, Faceboock i Google que se'ls van oferir per ajudar-los. Joan Plana encara va tenir temps d'apuntar-se a la marató de San Francisco. Volia fer-ne la meitat, però al final la va córrer tota.

Al final de l'estada, van poder transportar de manera telemàtica una persona que tocava a les 4 de la matinada a Barcelona fins a San Francisco, on l'equip Dip Team la va poder veure a les 19 hores.

A més de permetre el transport de telemàtic d'actuacions musicals, l'aplicació fa possible que els amics quedin per veure i escoltar les actuacions en locals equipats.

El novembre del 2017, Joan Plana va tornar a Olot, on va presentar el projecte Wherever You Want a la Setmana de l'Emprenedoria. Plana va demanar inversors pel seu projecte de realitat hologràfica.

Des de llavors, l'equip Dip Team ha fet dos concerts hologràfics i ara fan un estudi de mercat per veure el posicionament que tindria la idea en el mercat. De moment, tenen molta difusió.