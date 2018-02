L'enoturisme gironí s'inspira en Jerez, la zona vinícola més visitada

Deu professionals del sector turístic gironí, membres del club de la Ruta del Vi DO Empordà del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, van participar entre el 22 i el 25 de gener en un viatge de prospecció professional a la Ruta del Vi i del Brandi Marco de Jerez, primera destinació enoturística de l'Estat espanyol. L'objectiu d'aquesta acció era conèixer casos de bones pràctiques d'enoturisme i buscar punts en comú amb la demarcació gironina, per implementar, posteriorment, estratègies i millores en la competitivitat al territori. L'enoturisme és un dels sectors a l'alça en aquesta indústria, ja que cada vegada hi ha més gent que viatja per conèixer cellers i disfrutar de les experiències que en aquests els ofereixen.

Entre els deu professionals de l'enoturisme de la Costa Brava hi havia representants dels cellers La Vinyeta, Mas Llunes, Oliveda, Peralada Wine & Spa Hotel i Celler Martín Faixó, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i la sommelier Laura Masramon. Van realitzar un viatge de descoberta i coneixement a set cellers –Tío Pepe, Osborne, Lustau, Barbadillo, Luis Pérez, Gutiérrez Colosia i Fundador–, a diversos equipaments com ara el Centre de Dinamització Enoturística i a museus temàtics, allotjaments turístics i restaurants que conformen la Ruta del Vi i del Brandi del Marco de Jerez, a Cadis. En el decurs del viatge van mantenir reunions amb representants d'empreses i entitats locals que treballen en l'àmbit de l'enoturisme.



Primer destí enoturístic

L'any 2016, l'Associació Espanyola de Ciutats del Vi (ACEVIN), que aplega vint-i-quatre rutes enoturístiques, va reconèixer la Ruta del Vi i del Brandi del Marco de Jerez –amb trenta-dos cellers i tres museus–, com la primera destinació enoturística de l'Estat espanyol. Actualment, la Ruta del Vi DO Empordà ocupa la setena posició del rànquing amb 110.573 visitants, per davant de Rías Baixas i Somontano.

Seguint el programa d'accions dirigides a donar suport a les destinacions i al sector turístic gironí, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona proposa habitualment viatges de prospecció adreçats als socis dels diferents clubs de màrqueting de producte que promou ell mateix, amb la finalitat de millorar l'eficiència i la competitivitat turística.