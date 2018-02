La prohibició del pas de tràilers fa caure a menys de la meitat la mortalitat a l'N-II

La Nacional II és la principal via de comunicació entre Girona i França. Es tracta d'una carretera gratuïta i històricament de pas de molts transportistes. L'alta sinistralitat d'aquesta via per la gran presència de punts negres i el pas d'aquests vehicles s'ha traduït al llarg del temps, malauradament, en víctimes mortals: 66 en els últims vuit anys (de 2010 a 2017).

Actualment, l'N-II és ja autovia, l'anomenada A-2, entre Fornells de la Selva i Sils. Aquest desdoblament, com és natural, ha fet baixar el nombre de morts a la carretera, però en canvi, en els trams encara no desdoblats, segueixen havent-hi baixes.

Per reduir la sinistralitat en aquesta carretera, des de l'abril de l'any 2013 es va instaurar la prohibició del pas de camions de quatre o més eixos entre Maçanet de la Selva i la Jonquera. I des de l'any 2015, el tram de restricció un cop desdoblat el tram de Caldes–Sils abarca el traçat d'N-II que va de Fornells fins a la Jonquera. Amb aquesta mesura, els tràilers que fins llavors circulaven per l'N-II van haver de canviar d'hàbits i ara es desvien obligatòriament cap a l'autopista AP-7.



Multes de 500 euros

De fet, si els Mossos d'Esquadra enxampen els tràilers circulant per la Nacional, els suposa una sanció econòmica. En concret, s'enfronten a una multa de 500 euros. L'any que va entrar en vigor la mesura –el 2013–, en només vuit mesos els Mossos van multar 2.496 vehicles d'alt tonatge que es van saltar la mesura.

Gràcies a la prohibició del pas de tràilers per l'N-II s'ha reduït el nombre de víctimes mortals, que era l'objectiu principal, i la sinistralitat al seu torn ha anat a la baixa.

L'any abans de la posada en marxa de la restricció dels camions, el 2012, es van haver de lamentar 13 morts en aquest tram de via. L'any passat, en canvi, la xifra va baixar fins a les sis víctimes mortals. Es tracta d'una reducció del 53,85%. Durant l'any 2017, en aquesta Nacional va haver-hi un total de 12 accidents de trànsit greus o mortals, hi van morir sis persones i 18 més van resultar ferides de gravetat.

El 2012, en canvi, van perdre-hi la vida 13 persones, fruit de 19 accidents de gravetat i fins a 20 persones van resultar ferides greus. Aquest elevat nombre de morts a la Nacional i el fet que el 31 de gener de 2013 morís una veïna de Bàscara a Vilamalla, va desencadenar que els veïns de Bàscara comencessin uns talls de carretera per reclamar solucions per fer reduir la sinistralitat. Van barrar el pas durant 80 dies i, finalment, es va arribar a un acord entre la Generalitat, l'Estat i Abertis perquè el 19 d'abril es prohibís el pas de camions per la Nacional II en el tram que no té dos carrils per sentit de circulació.



El 2010, l'any més negre

L'any més negre del període 2010 -2017, segons les dades del Servei Català de Trànsit, va ser el 2010. Aquí van perdre la vida fins a 14 persones fruit d'accidents de trànsit a l'N-II. A més, en aquesta via va haver-hi 33 ferits greus, d'un total de 34 sinistres viaris greus o mortals. Va ser un any molt negre i enguany la situació tampoc ha millorat massa, perquè en només un mes i vuit dies d'any 2018 han mort ja dues persones a l'N-II com a conseqüència de dos sinistres viaris. Tots dos van succeir a la Jonquera i amb només dos dies de diferència.



Falten trams per desdoblar

Aquesta carretera, a hores d'ara, encara no està del tot desdoblada, i els accidents de trànsit, com un amb múltiples víctimes que va haver-hi a Pont de Molins l'any 2016, van tornar a posar sobre la taula la necessitat de tenir autovia fins a la Jonquera. En aquell tràgic succés, que va consistir en un xoc frontal entre dos turismes, van morir set persones.

En aquests moments, el govern espanyol encara no ha inaugurat cap nou tram d'A-2. De traçats en obres hi ha el que transcorre entre Sils i Maçanet de la Selva i el d'Orriols a Medinyà. L'última notícia de Foment és que les obres avancen a bon ritme, però no diuen si el 2019 estarà tot fet. El tram de Medinyà hauria d'estar aquest any i l'altre, l'any vinent.