FOTOS | Les desfilades més espectaculars de Carnaval

Després de les espectaculars desfilades de dissabte, nombrosos municipis gironins van continuar ahir amb les seves particulars celebracions de Carnaval. En alguns casos, la festa ja havia començat dissabte. Aquest és, per exemple, el cas de Llançà, on els veïns van poder gaudir de dues rues: una d'infantil a la tarda, amanida amb la música del grup d'animació Ambauka, i la rua popular a les onze de la nit, que va estar acompanyada de la batucada de la banda Tramuntakada. El resultat? Centenars de persones sortint al carrer amb disfresses i ballant per vèncer el fred. A Borrassà, en canvi, la rua va començar a les quatre i es va acompanyar amb una xocolatada a la Sala de l'Ateneu.

D'altra banda, ahir es van celebrar les rues de l'Escala, Sant Feliu de Guíxols i Sant Antoni de Calonge. En aquest últim municipi, hi van participar un total de 35 comparses. La rua va començar a les 12 del migdia i les colles van desfilar des de la plaça Catalunya fins a la plaça de la Llibertat pel carrer Sant Antoni. El Carnaval a Calonge continuarà aquesta setmana -el diumenge dia 18- i s'acabarà el dimarts 20 de febrer a la tarda. A l'Escala, la Gran Rua de Carnaval va començar a les onze del matí per despertar la gana i gaudir del dinar de carrosses posterior, mentre que la jornada es va acomiadar amb un ball de disfresses a càrrec de Jukebox.

També ahir al matí, Sant Feliu de Guíxols va celebrar la seva segona rua de carnaval (la primera va ser divendres a la nit) que va passar pel carrer Colom, el passeig dels Guíxols i el passeig del Mar. Aquest 2018, el carnaval guixolenc ha batut rècord d'inscripcions a la Rua amb un total de 4.022 participants i 63 colles procedents de 14 poblacions.