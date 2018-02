Aeroport de Girona-Barcelona

Bon regal d´aniversari –aquest any commemora els cinquanta– per a l'Aeroport de Girona-Costa Brava; això sí, de moment, només en forma d´anunci: amb la vista posada en l´horitzó 2026 el Ministeri de Foment, avançava ahir des de Barcelona el ministre del ram, Íñigo de la Serna, es compromet a precipitar una pluja de 464 milions d´euros per transformar l'aeròdrom de Vilobí d´Onyar en una extensió del primer aeroport de Catalunya, el de Barcelona; en la quarta pista a efectes pràctics. Una suma més que notable d´euros que ha de servir per construir el baixador del tren d´alta velocitat –que en contra del plantejament inicial, que el situava a uns 1,7 quilòmetres de la terminal, es projecta a menys de 600 metres de l´aeròdrom; per ampliar la terminal en 70.000 m2 més i per gua­nyar 55.000 m2 de plataforma d´estacionament d´avions.



Llançadora cap a Barcelona

De la inversió total prevista, que molt majoritàriament es concretarà a partir del 2022, 55 milions d´euros serviran per construir la nova estació de tren, que funcionarà a mode de llançadora de connexió amb els centres de Barcelona i de Girona, i amb el Prat, segons la planificació que fan Aena i Adif. D´altra banda, 265 milions més es destinaran a millorar les instal·lacions d´un aeroport que va tancar el 2017 a les portes dels dos milions d´usuaris, amb un creixement del 17% respecte al 2016. Amb el nou pla de Foment, donat a conèixer sota la vigència de l´article 155 de la Constitució que delega en el Govern central la gestió de la Generalitat i que globalment planifica una despesa de 1.929 milions d´euros, es dona per fet que els números de l´aeròdrom de Vilobí, que l´any 2008 va marcar un rècord històric de passatgers, 5,5 milions, milloraran (la ingent inversió anunciada «afavorirà el creixement de l´aeroport de Girona», assenyala De la Serna).



«Estudi funcional»

Això no obstant, de com serà el baixador de l´AVE el ministre no en va donar gaires detalls i es va limitar a dir que el projecte podria estar llest en els propers mesos amb la voluntat que la licitació de l´obra pugui obrir-se aquest 2018. Quants trens faran parada a Vilobí també és una incògnita, que el Ministeri preveu resoldre a partir de les conclusions d´un «estudi funcional» que també determinarà si són necessaris trajectes amb l´aeroport com a destinació final, informa l´agència ACN. Aquest document també s´haurà de pronunciar sobre la conveniència d´habilitar trajectes entre els dos aeroports.



Vilobí, el «soci» forçós

El Prat va arribar als 47 milions de passatgers el 2017, dada que representa un creixement superior al 7% respecte al 2016. L´aeroport barceloní, doncs, no para de créixer i la impossibilitat física que pugui afegir una pista més a les que ja té en funcionament –s´havia arribat a plantejar l´opció de construir la plataforma sobre el mar– ha dut al Ministeri i al gestor Aena –que finançarà la major part de les obres amb els ingents beneficis que ha obtingut al llarg dels últims exercicis– a pensar en Girona com el partner ideal, gairebé forçós, per convertir la capital catalana, ara sí, en plaça franca per a les connexions intercontinentals. Sembla que el mapa aeroportuari del futur comença a prendre cos.