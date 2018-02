Cauen nevades en alguns punts de la província de Girona

Les comarques gironines van viure ahir un nou episodi de pluges, neu i pedra. La intensitat no va ser tan destacada com la que s'havia viscut fa uns dies, però sí que va descarregar en alguns punts de la demarcació, com per exemple Sant Hilari Sacalm, una nevada que va deixar el paisatge ben blanc altra vegada. En altres municipis, com Vidreres, es van veure les primeres mostres d'aiguaneu al migdia i aquesta precipitació també es va fer extensa en altres poblacions. Un exemple és la localitat garrotxina de Sant Feliu de Pallerols, que amb ratxes intermitants anava alternant pluja i neu. Finalment, en el cas d'Amer, a mitja tarda hi va caure una bona pedregada que va deixar els carrers emblanquinats. Pel que fa al trànsit, els problemes van aparèixer ben entrada la tarda, quan el gel va obligar a restringir el pas de vehicles de tercera categoria a Caldes de Malavella en sentit Vic/Cervera i a Santa Coloma de Farners en sentit Girona, amb desviaments per la C-63. A més s'havien de dur cadenes a coll de Revell. Les quantitats en forma de pluja no van ser elevades, van ser més que res testimonials. A Vilobí d'Onyar es van recollir uns quatre litres i a Girona, uns tres litres. La temperatura que ahir hi havia en molts punts de la província apuntava que pogués caure neu. Els registres van mantenir-se baixos durant el dia però pel que fa a les mínimes, aquestes es van enfilar poc, com a Girona, que es va quedar només amb 4,3 graus positius, cosa que acabava doncs de confirmar la negativa a tornar a veure de nou camps i teulades ben nevats. El que sí es va fer notar va ser la tramuntana, que va arribar als 106,2 quilòmetres per hora a Portbou i als 56,6 a Roses.