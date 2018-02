Dimarts de Carnaval: dia de Ranxo a Vidreres, Sopa de Verges i Arrossada a Albons

Dimarts de Carnaval és sinònim en alguns pobles de les comarques de Girona, d'àpats i festa.



És el cas de Vidreres, Verges i Albons. En aquests tres municipis avui s'hi serveixen uns plats fets amb l'ajut de tot el poble i que tot apunta que provenen de molts anys enrere.



A Vidreres per exemple, s'apunta que el Ranxo té el seu origen a l'època feudal i que es feia aquest àpat per donar menjar als pobres.





Bon dia Vidreres!! Foc a les peroles!! Comença el ranxo 2018!!! pic.twitter.com/kaG5tUWRP7 — Comissió del Ranxo (@Ranxo_Vidreres) 13 de febrer de 2018

Avui celebrem La Sopa de #Verges. Hereva dels àpats de pobres que organitzaven els senyors feudals a l´època medieval, @LaSopaVerges és un dinar col·lectiu que té lloc el dimarts de Carnaval, servit a la manera del ranxo. Una de les grans tradicions del nostre poble #DiaCatRàdio pic.twitter.com/3TkCdIgw7G — Ignasi Sabater Poch ??? (@ignasisabater) 13 de febrer de 2018

La recepta tradicional inclou arròs, patates, mongetes del ganxet, porc i un sofregit fet amb ceba i tomata entre d'altres ingredients. Com en les últimes edicions, aquest dimarts s'han repartit unes 3.000 racions d'aquesta tradicional sopa entre tots els assistents que s'han acostat fins a la cèntrica plaça de l'Oliva.La novetat d'enguany és que s'ha cuinat amb una perola més, arribant a un total de 28. "Algun any ens havíem quedat curts i els organitzadors no n'havíem pogut menjar", explica la Sandra, una de les ranxeres que participa en la seva elaboració. El Ranxo és l'acte més important del Carnestoltes a aquesta població i el seu origen es remunta a uns 200 anys enrere.