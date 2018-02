Les entitats gironines participen en el Congrés del Tercer Sector Ambiental

Les entitats del tercer sector ambiental de les comarques gironines participaran aquest divendres en el tercer congrés TSACat. La cita, que se celebrarà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), reunirà un centenar d'entitats per establir sinergies i promoure la col·laboració entre elles.

A més d'abordar el rol i el paper de les entitats en la implementació de les polítiques ambientals del país, la trobada servirà per debatre els reptes per als propers anys per àmbits temàtics, i què es pot fer per donar-hi resposta. El canvi climàtic i la problemàtica de la qualitat de l'aire, les lleis de territori, de biodiversitat i d'espais agraris, qüestions sobre l'educació i voluntariat ambiental, la sobirania energètica o la municipalització de l'aigua són alguns dels temes d'actualitat que s'abordaran al voltant de sis taules de debat simultànies, conduïdes per entitats expertes en la temàtica: la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), Eco-unión, Plataforma per la Qualitat de l'Aire, Associació de Naturalistes de Girona (ANG), Societat Catalana d'Educació Ambiental (SCEA), Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC), Plataforma Aigua és Vida, i Ecoserveis.

Així mateix, s'ha organitzat un espai de relació entre entitats, Fem Xarxa, per afavorir el coneixement dels participants i fomentar estratègies de col·laboració per compartir recursos, cercar aliances professionals, i identificar propostes per reforçar el treball en xarxa a nivell de sector.

Segons l'últim Baròmetre del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, existeixen unes 220 organitzacions no governamentals i entitats privades sense finalitat de lucre centrades en l'àmbit de l'ecologia, la sostenibilitat ambiental i, en general, la protecció i la millora del medi ambient. Compten amb prop de 25.000 socis i 5.500 voluntaris, i representen un volum econòmic de 19,3 milions d'euros.