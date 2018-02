Espectacular nevada al Coll de la Creueta

L'excepcional nevada de la darrera setmana a l'Alt Berguedà, la més important de les darreres dècades, està donant molta feina als treballadors del servei de neteja de carreteres. Aquest dilluns els operaris han treballat de valent per poder treure les tones de neu acumulades al coll de la Creueta, a la carretera BV-4031. La setmana passada ja l'havien netejat però les ventades del cap de setmana van sepultar de nou la carretera sota tous de neu. Els operaris no ho tingut gens fàcil com es pot apreciar en aquestes imatges.