La Garrotxa dedica la taxa turística a millorar l'accés als atractius naturals

El Consell Comarcal de la Garrotxa destinarà una part dels ingressos obtinguts per la taxa turística en estudis per millorar l'accessibilitat al medi natural. El president de Turisme Garrotxa, Eduard Llorà ha explicat que es tracta de facilitar l'accés a persones amb poca mobilitat a llocs tan coneguts com la Fageda, els volcans, el pont del Llierca, les colades basàltiques de Castellfollit i Sant Joan les Fonts, els gorgs de les Planes o la riera de Sant Aniol a l'Alta Garrotxa.

Llorà ha definit que la idea és facilitar l'arribada de mares amb cotxe de nadó, persones d'edat avançada i persones amb discapacitats als llocs més coneguts de la comarca. Ha resumit: «La voluntat és que el medi natural no sigui un impediment per a ningú».

Segons ell, l'estudi determinarà quins són els senders que s'han d'eixamplar, les escales que s'han de suprimir, els llocs on falten baranes o on cal un banc per descansar.

Llorà ha precisat que els treballs de redacció dels estudis han estat començats dins del context de l'Agència Dinamig, destinada a la promoció econòmica de la Garrotxa.

Ha avançat que Turisme Garrotxa intentarà posar a la pràctica alguna de les accions aconsellades, perquè serveixin d'exemple per poder demanar finançament al Pla de Foment Territorial de Turisme de la Generalitat.

«La voluntat és facilitar l'accés al medi natural a les persones amb dificultats» ha explicat Edurard Llorà (president de Turisme Garrotxa). Ha enumerat que es tracta de famílies amb cotxes de nadons, persones d'edat avançada, persones amb discapacitats i altres.

Segons Llorà, l'objectiu és atraure el turisme familiar. Ha recordat que la major part dels visitants de la Garrotxa són famílies. En aquest sentit va explicar: «Entenem que si afavorim l'accés al medi natural, serem més competitius de cara a atraure aquest turisme que tant ens agrada: les famílies». La idea, segons ha explicat Llorà, no solament consisteix a eliminar graons. El president de Turisme Garrotxa ha apuntat que volen posar les explicacions en àudio per tal de copsar l'interès de la mainada.

A més, afegeix que «en cas de tenir relació amb les condicions físiques, els estudis han de facilitar també la visió i la interpretació del medi natural als sectors de la gent amb més dificultats».

El president de Turisme Garrotxa, ha recordat que l'aposta pel turisme familiar ha fet possible que el turístic ha estat el sector econòmic de la Garrotxa que més bé ha suportat la crisi. «En una crisi econòmica com la que hem viscut, mantenir-se ha estat una bona notícia» i va explicar que ara han millorat les dades d'ocupació. Això no obstant, per a ell el millor ha estat l'augment de la despesa mitjana per visitant, considerant que «veiem que el visitant quan és aquí cada vegada gasta més en restauració i en activitats i en conseqüència deixa més recursos econòmics en el territori».

Taxa turística

El president de Turisme Garrotxa ha assenyalat que els estudis per a l'accessibilitat ambiental tindran un cost aproximat de 30.000 euros. Llorà va indicar que una part del finançament prové de la taxa turística. És a dir, l'impost que cada persona paga quan s'allotja en un establiment turístic.

Eduard Llorà ha valorat en uns 100.000 ? anuals el que genera la taxa turística a la Garrotxa. Segons ell, la meitat dels ingressos són aportats directament del fons que la Generalitat recapta als municipis.

En el cas de les localitats que per capacitat d'allotjament tenen dret a rebre d'una manera directa una part del que es recapta en elsseus establiments, també han aprovat donar-los al Consell Comarcal perquè tingui més pes en els ajuts dels plans de foment del turisme.