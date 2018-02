Un jutjat de Girona deslliura a un matrimoni dels seus deutes per la Llei de la 2ª Oportunitat

La titular del jutjat de Primera Instància de Girona ha aplicat a un matrimoni romanès establert a la ciutat catalana la Llei de Segona Oportunitat de 2015 que permet alliberar a particulars i autònoms dels seus deutes i ha dictat l'exoneració de la totalitat del passiu insatisfet.

Segons ha informat l'empresa Repara tu Deuda, que des del seu bufet gestiona casos d'aquest tipus, "l'auto assenyala que els deutors compleixen els requisits que exigeix la llei per poder acollir-se al Benefici d'Exoneració total del Passiu Insatisfet (BEPI) per la seva baixa capacitat econòmica".

En aquest sentit expliquen que "el matrimoni va sol·licitar així acollir-se al "benefici d'exoneració de passius insatisfets" i l'administrador concursal no es va oposar, per la qual cosa el jutge ha acordat la concessió del benefici d'exoneració en un acte amb data 8 de febrer de 2018 contra el qual no cap recurs i sent el primer cas d'aquest tipus que es resol a Girona".

Els responsables de Repara tu Deuda, la primera companyia que aplica la Llei de la Segona Oportunitat a Espanya, expliquen que el matrimoni romanès, Costel y Ionela María Moldovan, va arribar a Espanya el 2012 i tots dos van trobar treball. "Al poc temps -narren- ella es va quedar sense ocupació i van començar a sol·licitar petits crèdits per anar sobrevivint fins que va arribar un punt en el qual no podien retornar-los".

L'import global dels deutes que van arribar a aglutinar entre tots dos superava els 24.000 euros arribant a deure a més de 15 bancs i entitats financeres.

Així va passar el temps fins que es van trobar amb les nòmines embargades i "cada vegada que consultaven el saldo que tenien pendent amb els seus creditors veien que augmentava exponencialment".

Sense propietats, família ni ajuda a la qual acollir-se i amb totes les vies d'accés a crèdit tancades, eren a punt de tornar al seu país, però llavors van decidir iniciar un expedient d'alliberament de deutes, "que ha culminat amb l'anul·lació de les mateixes gràcies a la Llei de la Segona Oportunitat".

Aquesta llei, que va entrar en vigor al juliol del 2015, permet exonerar a particulars i autònoms del pagament de deute a creditors sempre que es demostri que prèviament han actuat de bona fe i intentat un acord amb els creditors per ajornar el deute, fixar un calendari de pagament inferior a deu anys o pagar-la mitjançant la cessió de béns. Si no s'aconsegueix aquest acord, poden sol·licitar un concurs de creditors amb la mediació d'un jutge i sol·licitar davant el tribunal l'exoneració del deute parcial o total.

"Encara es tracta d'una via poc coneguda", assenyala Alicia García, sòcia de Repara tu Deuda. "No només pels ciutadans sinó fins i tot per advocats i jutges". De totes maneres, cada vegada són més persones les que coneixen i s'acullen a aquest procediment, que "obre una perspectiva d'esperança" perquè aquelles persones que s'han arruïnat