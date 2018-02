L'Ateneu Cooperatiu Terres Gironines promou l'economia social als instituts

L'Ateneu Cooperatiu Terres Girones, de la xarxa que el Departament de Treball, Afers Socials i Família va crear a finals de 2016, assessora i introdueix l'economia social als instituts que participen en projectes cooperativistes. Es tracta dels centres vinculats a Emprengi, una iniciativa que promou la creació de cooperatives escolars des de fa vuit cursos i que ha implantat a Girona el model asturià Empresa Joven Europea.

Aquest curs, els joves que estudien el funcionament de les cooperatives per crear-ne de pròpies poden ampliar la seva formació amb xerrades de les professionals de l'Ateneu. Una de les seves tècniques, Maite Esteve, va concretar que tant reben estudiants a les seves instal·lacions com participen en activitats organitzades pels mateixos centres educatius. I serveixin d'exemple la visita d'un grup de l'institut Cap Norfeu, de Roses, la setmana passada o la presentació d'una cooperativa creada per alumnes de l'institut de Celrà, al desembre.

En les sessions adreçades a alumnat i professorat de 3r i 4t d'ESO, de Cicles Formatius i de Batxillerat, s'expliquen el funcionament del servei, els trets diferencials de les cooperatives i què hi ha darrere l'economia social. Tal com assenyalen les responsables, la proposta no es limita als instituts del projecte Emprengi, sinó que està oberta a qualsevol centre que hi estigui interessat.



«Falta cultura d'economia social»

A través dels contactes amb noies i nois que han mantingut fins ara, han constatat que el seu coneixement del teixit cooperativista de Girona es limita a La Fageda; i que se sorprenen quan els fan veure que empreses com Abacus o Som Energia també són cooperatives. En opinió d'una altra tècnica de l'Ateneu, Núria Tomàs, «falta cultura d'economia social».

La col·laboració de l'Ateneu Cooperatiu Terres Gironines amb el món educatiu va començar el curs passat a l'àmbit universitari, amb un conveni amb la Universitat de Girona que continua vigent.