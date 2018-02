Porqueres se suma a la recollida porta a porta

A partir d'aquest pròxim divendres 16 la localitat de Porqueres començarà a utilitzar una nova forma de recollida de residus: el sistema porta a porta, conegut també com a PAP. Aquesta forma de reciclatge consisteix a deixar els residus - prèviament separats - davant de la porta de l'habitatge, en uns dies i hores determinats per a cada fracció (rebuig, orgànica, envasos i paper i cartó). Cada cubell utilitzat per aquesta finalitat inclou un xip amb les dades de la casa; per tant, llençar les escombraries deixarà de ser un acte anònim a partir d'ara.

Els municipis on s'ha implantat el PAP reciclen molt més (aproximadament entre un 60 i un 85%), que els que fan servir el mètode tradicional dels contenidors al carrer (prop d'un 40%). En tot Catalunya, des de l'any 2000 s'ha anat implantant progressivament el sistema de recollida de residus PaP i ja són més de 140 els municipis els que l'utilitzen.

L'alcalde de Porqueres ha destacat que durant la jornada de dissabte es van repartir uns 357 lots de contenidors. Durant aquesta setmana, i fins dissabte, un dia després de la seva posada en marxa, es continuaran repartint entre els veïns de Porqueres en el centre cívic de la localitat.

A l'acte de presentació que es va celebrar ahir hi van intervenir diverses personalitats municipals com el president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Jordi Xargay, l'alcalde de Porqueres, Francesc Castañer, l'alcalde de Camós, Josep Jordi i el regidor de medi ambient, Jordi Burch.