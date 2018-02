El Prat tindrà una terminal intercontinental abans del 2026

Per donar compliment a la decisió estratègica anunciada ahir pel ministre Íñigo de la Serna el Govern espanyol, en virtut del Pla Director 2017-2026, aportarà 200 milions per construir, a partir del 2022, la nova terminal satèl·lit de la T1, amb 17 passarel·les per a avions de grans dimensions dissenyats per cobrir rutes transoceàniques. D'altra banda, es preveuen destinar 255 milions d'euros més per connectar la nova infraestructura amb la T1. El projecte, apuntava el ministre en unes declaracions recollides per l'agència ACN, està pensat per «facilitar les connexions a les companyies aèries a través d'un hub eficient».



Horitzó: 70 milions

Fins al 2021 l'Estat té previst invertir 521 milions a l'aeròdrom del Llobregat; a aquesta xifra se li sumaran 690 milions més en el quinquenni 2021-2016, amb la previsió que la capacitat de l'aeroport barceloní passi dels 55 als 70 milions de passatgers anuals. En conjunt l'ambiciosa reestructuració del sistema aeroportuari català suposarà, en virtut del Pla Director 2017-2016, una injecció de 1.465 milions al Prat, segons les dades de Foment que, en el cas de l'aeroport de Girona,no aventura, encara, cap previsió d'increment de visitants a llarg termini.



Quatre eixos «fonamentals»

L'estratègia de Foment i, per extensió, d'Aena, s'assenta sobre «quatre eixos fonamentals»: l'adaptació les infraestructures a la demanda esperada de tràfic; la millora de la connectivitat per mantenir la posició de lideratge de Catalunya coma destinació turística; el foment de la «intermodalitat» amb l'objectiu de millorar l'accés al transport públic i la consolidació dels aeroports de Barcelona-El Prat i de Girona-Costa Brava com «un únic sistema»; «tot això», precisa el Ministeri de Foment, des del respecte pel «compromís mediambiental amb el territori».

El 2017 va ser un any de rècord a l'aeroport de Barcelona-El Prat: en superar la xifra històrica dels 47 milions de passatgers l'aeròdrom rebia un 7,1% més d'usuaris que el 2016, uns guarismes que l'apropen al límit de la seva capacitat, que Aena situa en els 55 milions de passatgers anuals. Segons dades del Ministeri, el segon aeròdrom d'Espanya encadena 56 mesos seguits de creixement en trànsit de passatgers; la dada registrada el gener d'aquest any confirma la tendència: per les instal·lacions barcelonines hi van transitar 3,06 milions de passatgers, un 9,1% més que el primer mes de 2017, segons dades facilitades per Aena. El creixement d'usuaris va ser superior en els vols nacionals (11%) que en els internacionals (8,2%). El trànsit de mercaderies, de la seva banda, va augmentar un 18,7% (12.256 tones).