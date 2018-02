El 2017 és el segon any amb menys hectàrees cremades de la dècada

L'any 2017 passarà a la història per ser el segon any amb menys hectàrees forestals cremades de l'última dècada a les comarques de Girona. Es tracta d'una dada positiva per als boscos gironins ja que s'ha de tenir en compte que sobretot durant l'època de més aparició d'aquest tipus de focs l'any passat gairebé ni va ploure i, a més, les temperatures van ser molt altes. I fins i tot van produir-se onades de calor durant l'estiu, cosa que posava de nou sobre la taula els ingredients perfectes per a l'existència d'un incendi forestal.

Segons les dades públiques del Departament d'Agricultura, durant tot l'any passat es van cremar 21,25 hectàrees a la demarcació de Girona. Des de l'any 2008 només hi havia hagut un altre període amb aquest nombre més baix d'hectàrees afectades. Es tracta del 2018, quan van cremar 17,36 hectàrees forestals.

Durant l'any passat es van produir 81 incendis de tipus forestals a les comarques gironines. La zona més afectada va ser l'Alt Empordà amb un total de 6,78 hectàrees, seguida de la comarca de la Selva, amb 4,96 hectàrees cremades.

Cal dir que el 2017 va ser un any sobretot d'ensurts que sortosament no van anar a més, sobretot gràcies a la prevenció d'incendis i al treball que fan els Bombers a tota la regió d'emergències.

A la Jonquera, per exemple, va haver-hi un dels grans focs forestals de l'any passat, van cremar 6.000 metres quadrats a tocar de l'autopista. D'altres focs de menor envergadura es van produir en camps i en estar prop de zones forestals també van acabar afectant les zones arbrades, però no van afectar grans extensions dels boscos gironins.

Una de les comarques amb menys afectació dels incendis de l'any passat va ser el Pla de l'Estany, amb 0,92 hectàrees, una superfície que es va cremar en un total de 15 focs. La Garrotxa va ser també la comarca menys afectada després del Pla de l'Estany, amb un total de 12 incendis que van cremar 1,63 hectàrees.



Els incendis de l'Empordà

Si es mira la sèrie entre l'any 2008 i el 2017 s'ha de destacar que el pitjor any va ser el 2012. Va ser l'any dels grans incendis a l'Empordà, que tothom té a la memòria per la ràpida expansió de les flames i la gran quantitat de terreny cremat. Els dos focs van tenir lloc el 22 de juliol de 2012 i van començar a la Jonquera i Portbou. La força de les flames va afectar 13.000 hectàrees, de les quals unes 8.000 eren forestals.

L'Alt Empordà de fet és la comarca catalana amb més tererny cremat en 30 anys. Entre el 1986 i el 2016 hi han cremat 44.834 hectàrees forestals. La converteix a més en la primera comarca de Catalunya amb més superfície cremada i en la segona, pel que fa a nombre d'incendis, 1.191 en 30 anys.



Un 86% menys d'àrea cremada

Per veure la diferència de superfície forestal cremada en només un any de diferència es poden analitzar les dades de 2016 i 2017 i mostren que en un any han cremat un 86% menys d'hectàrees. S'ha passat de 157,62 a 21,25 hectàrees forestals. S'ha de dir que la diferència de nombre d'incendis hi és d'un any a l'altre, però tampoc és tan considerable, de 104 es passa als 81 de l'any passat. El que succeeix és que la ràpida actuació dels serveis d'extinció d'incendis, Bombers i ADF, ha permès que els focs no es desenvolupessin massa.

A més, cal dir que un altre factor dels incendis forestals dels darrers anys és la desestacionalització, que ha provocat que per exemple hi hagi incendis forestals en època que no sol ser tan habitual com és durant la campanya forestal -juny a setembre. Hi ha hagut grans focs en mesos com el març o el novembre, un fet que està fent replantejar la lluita contra els incendis. El març de 2014, per exemple, va tenir lloc un foc que va començar a Vall-llobrega i que va cremar 359 hectàrees del Baix Empordà. I el novembre de 2013 hi va haver un altre incendi a aquesta comarca que es va originar a Vilopriu i que va afectar unes 500 hectàrees.



Un 2018 de mínims

Si analitzem el primer mes d'aquest any 2018, segons les dades provisionals d'Agricultura, hi ha hagut un total de dos incendis forestals a la província de Girona. A la Garrotxa n'hi ha hagut un que ha destrossat 0,05 hectàrees i a la Selva un altre foc n'ha afectat 1,17. A tot Catalunya, entre l'1 i 31 de gener hi ha hagut 26 incendis que han cremat 21,28 hectàrees, de les quals 14,31 eren arbrades.