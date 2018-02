Sensibilitzen els professionals contra l'estigma de la salut mental en la sanitat

Un nou projecte gironí ajudarà a lluitar contra l'estigma de la salut mental dins l'àmbit sanitari sensibilitzant els professionals de la salut. El projecte "La Consulta" vol conscienciar els sanitaris de l'estigma que es pot produir en les persones que tenen un trastorn mental quan reben atenció en la consulta d'un ambulatori o a l'hospital per una qüestió que no té a veure amb el seu trastorn mental. I és que el 37% dels professionals tendeix a associar les actituds del pacient a la consulta amb el seu problema de salut mental i un 22% prefereix derivar-lo, quan no cal, per disminuir el risc de conflicte. Són dades extretes d'una enquesta realitzada a 260 professionals de la regió sanitària de Girona, tant de l'àmbit de l'atenció primària com especialitzada, i contrastada posteriorment per 80 usuaris de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de Girona que es va fer a l'inici del projecte.

D'aquesta anàlisi de les intencions de conducta també se'n desprèn que el 32% dels professionals enquestats considera que el pacient amb trastorn mental és tractat igual que la resta, menter que un 7% reconeix no tenir en consideració l'autonomia del pacient amb trastorn mental, tractant la demanda només amb els familiars o acompanyants. La percepció dels usuaris, pacients amb trastorn mental, quan acudeixen a la consulta mèdica, és la mateixa que la dels professionals amb percentatges a l'alça.

Després de realitzar les enquestes, el projecte "La Consulta" es presenta amb quatre casos hipotètics en format vídeo on es mostren els principals comportaments dels sanitaris des del punt de vista de l'estigma i els efectes en les persones ateses. Dos dels casos s'ubiquen en una consulta d'atenció primària i dos en la consulta d'un especialista.

En el primer cas, una visita al CAP per un mal de peu, 7 de cada 10 professionals diuen que tractarien el pacient de la mateixa manera que a qualsevol usuari. En contrast, només 3 de cada 10 usuaris percep aquesta conducta.

En el segon cas, una visita a l'ambulatori d'un pacient diabètic per canviar la medicació, la intenció de conducta dels professionals mostra que només 2 de cada 10 canviaria el principi actiu del medicament i 7 de cada 10 usuaris perceben que el seu metge atribuiria la resistència al tractament de la diabetis al trastorn mental. Molt pocs professionals van dir que el primer que farien seria explorar la pacient.

En el tercer cas, una visita a l'especialista motivada pel desig d'un pacient de fer-se una vastectomia, 7 de cada 10 professionals opina que veritablement és voluntat del pacient que li practiquin la vasectomia, mentre que només 2 de cada 10 usuaris pensen que el seu metge procediria sense tenir en compte la seva malaltia mental.

I en el quart cas, una consulta en què cal un consentiment informat per a l´aplicació d´un tractament, la meitat dels professionals primer consultarien als professionals de salut mental que atenen el pacient, i 2 de cada 10 usuaris s'identifiquen amb la situació d'igual tracte que a una persona sense malaltia mental.

Ahir es va presentar el projecte en una jornada dirigida a professionals a la seu de la Generalitat a Girona. S'hi van presentar els vídeos perquè els assistents, més de 50 professionals de l'àmbit de l'atenció primària, especialitzada i serveis socials, puguin copsar l'impacte que provoca la seva actitud en la persona atesa i canviar, si s'escau, el seu comportament. La jornada de presentació i formació, coorganitzada pel Departament de Salut i la Fundació Campus Arnau d'Escala, estava dirigida pels professionals de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), l'Institut Català de la Salut a Girona (ICS Girona), l'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, persones amb trastorn mental, i altres entitats que han participat en la gestió del projecte.

"La Consulta" és un projecte coordinat per la Fundació Campus Arnau Escala conjuntament amb la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l'IAS, la Nave Va, entitat dedicada al teatre per a l'educació, la Fundació Drissa i la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines. Hi han participat en el disseny i la gestió de les diferents fases de la iniciativa 70 persones amb malaltia mental, moltes d'elles provinents de l'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques que ha col·laborat intensament en el projecte. El projecte també ha inclòs formació als estudiants medicina, infermeria, psicologia i educació i treball social de la Universitat de Girona, en la qual han participat persones amb trastorn mental.