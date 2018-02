Les temperatures cauen en picat i hi ha glaçades arreu de la província

Les temperatures han viscut una davallada important avui a les comarques gironines.



Els registres mínims han caigut en picat i moltes màximes a les nou del matí no superen el llindar del 0 graus, sinó que encara estan per sota.



Entre les mínimes més destacades hi ha un cop més el municipi de Das on altre cop s'han superat els 20 graus negatius, assolint els -20,5.





-20,5 ºC de mínima a Das - Aeròdrom (1.097 m).

És la 3a matinada d'aquest febrer que assoleix els -20 ºC (-22,8 ºC el dia 9) #Cerdanya #meteocathttps://t.co/nYVjsS8wtR — Meteocat (@meteocat) 13 de febrer de 2018

Gel a Olot aquest matí - Manel Serra

???Si trobes el cotxe glaçat, neteja bé el vidre abans d'iniciar la marxa per tenir bona visibilitat@emergenciescat pic.twitter.com/6Rx1e0oLrq — Trànsit (@transit) 13 de febrer de 2018

Pel que fa a la resta de la província, cal destacar que aAquestes temperatures han comportat fortes gelades que han deixat moltes cotxes amb una bona capa de glaç, camps i carreteres blanques, entres altres.Avui cal anarFins i tot, avui s'ha vist gebrades i temperatures sota zero arran de costa. A Castell - Platja d'Aro s'han arribat als -2,4 graus.Aquesta situació ha provocaten algunes vies i de fet, des del Servei Català de Trànsit, aquest matí es demana precaució alhora de circular per moltes vies que ahir van veure que hi queia neu o calamarsades. A les comarques de Girona, la via que pot generar algunEn el tram que de la C-25 que uneix Espinelves i el Coll de Revell.A banda del gel, encara hi ha problemes per neu en un parell de carreteres gironines.Quant a l'afectació dels centres escolars,ue han vist afectat el seu transport escolar a causa de la neu, en concret, els que van a la ruta Viladrau - Institut de Taradell, segons informa Protecció Civil.La previsió és que