Baixada d'un 30% dels preus dels bitllets a Catalunya per la crisi política

Ryanair reconeix que ens últims mesos ha rebaixat un 30% el preu dels bitllets per volar a Catalunya amb l'objectiu de mantenir el tràfic de passatgers, que anava a la baixa per l'impacte de la crisi política catalana en l'últim trimestre del 2017, segons va revelar Michael O'Leary, conseller delegat de la companyia aèria irlandesa. En aquesta línia, O'Leary va assegurar ahir, a Madrid, que Ryanair mantindrà la política de reducció de preus fins que detecti un increment de la compra de bitllets, «cosa que encara no s'observa». Ryanair opera en 26 aeroports espanyols. Això no obstant, la companyia, que dona feina a 800 pilots a l'Estat, assegura que seguirà creant ocupació i turisme a Espanya, malgrat la crisi catalana.

La caiguda de la demanda de bitllets, explica el responsable comercial de l'aerolínia, David O'Brien, es va iniciar a la fi d'estiu, uns mesos abans del referèndum de l'1-O. La tendència, sosté la firma, es manté i la davallada va ser més intensa els mesos en què el conflicte «va ser més mediàtic». En aquest context, O'Brien va insistir que mentre es mantingui la tensió política hi haurà descomptes en els preus del bitllets per volar a Catalunya. «Hem hagut de baixar les tarifes de forma molt significativa per seguir omplint els avions», va insistir David O'Brien. D'altra banda, els responsables de Ryanair expressen preocupació pels efectes d'un Brexit (la sortida del Regne Unit de la UE) dur.