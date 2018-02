Comissats 86 trofeus de caça dissecats a Porqueres

Els agents rurals han comissat 86 trofeus de caça major en un taller de taxidèrmia de Porqueres (Pla de l'Estany) perquè no se sap d'on venen. Cap dels animals que s'havien dissecat estava anotat al llibre de registre, un requisit obligatori per saber-ne la procedència.

D'aquest taller, els rurals se n'han endut 30 ullals de senglar, 32 caps de cabirol, sis d'isard, onze de mufló, tres de daina, un de cérvol, dos de cabres hispàniques i un d'arruí (un animal semblant a la cabra). El cap dels agents rurals, Ignasi de Dalmases, diu que a priori cap dels trofeus s'ha caçat de manera il·legal, però que de totes maneres aquest serà un extrem que també investigaran. Ara, els serveis jurídics del Departament d'Agricultura –d'on depèn el cos- obriran un expedient al propietari, que pot acabar en sanció.

La inspecció al taller de taxidèrmia de Porqueres s'emmarca dins les actuacions periòdiques que fan els rurals. "A les comarques gironines hi ha pocs establiments que es dediquin a aquesta activitat, estaríem parlant de quatre o cinc; però amb el creixement que ha experimentat la caça major, sí que són tallers d'una certa envergadura", concreta De Dalmases.

Durant la inspecció, un dels punts on els rurals posen el focus són les anotacions del llibre de registre. Aquí s'hi han de fer constar d'on provenen totes i cadascuna de les peces que es porten a dissecar. Entre d'altres, de quina espècie es tracta i el lloc on s'ha caçat.

"A més, en el cas d'aquells animals que s'hagin capturat en una reserva, també s'hi ha de fer constar un registre", indica el cap dels rurals a Girona. "Es tracta d'una anella o d'un precinte, amb un número que dona la Generalitat, que indica que aquella captura s'ha dut a terme de manera legal i autoritzada", hi afegeix Ignasi de Dalmases.

Al taller de Porqueres, però, els agents rurals van veure com hi havia nombrosos trofeus de caça major que no constaven enlloc. En concret, fins a 86 (sumant-hi ullals de senglar i caps d'espècies com ara cabirols, isards, daines o muflons).



Expedient al propietari

"Com que aquestes parts d'animals no estaven degudament ressenyades, i per tant no podíem esbrinar-ne la procedència de manera clara, hem procedit a comissar-les", explica el cap dels rurals. De moment, les peces les té el cos en dipòsit, en espera que els serveis jurídics del Departament d'Agricultura obrin expedient al taller de taxidèrmia i el requereixin perquè aporti la documentació pertinent. Si no ho fa, se'l podria multar.

D'entrada, Ignasi de Dalmases explica que no creuen que els animals s'hagin caçat de manera il·legal. Més aviat, ho atribueixen a un cas de desídia. "De moment, la sensació que hi ha és que s'ha actuat d'una manera que no correspon", explica el cap dels rurals a Girona. De totes maneres, però, el cos sí que investigarà si algun dels animals s'ha capturat de manera il·lícita. "De fet, per això es fan aquestes inspeccions", conclou de Dalmases.

