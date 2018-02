La comunitat musulmana de Ripoll demana passar pàgina 6 mesos després dels atemptats de Barcelona i Cambrils

La comunitat musulmana de Ripoll ha recuperat la normalitat sis mesos després dels atemptats de Barcelona i Cambrils. El seu president, Ali Yassine, afirma que s'han sentit acompanyats pels veïns del poble davant uns fets que van commocionar tothom. "La gent del poble ens ha ajudat molt; no sabíem com reaccionarien però s'ha entès que el que va passar no prové del món musulmà ni la religió", afirma.

En declaracions a l'ACN, explica que durant aquests mesos s'ha treballat estretament amb la Generalitat, el Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament i que creuen que ha arribat el moment de "passar pàgina". Per altra banda, des del mes d'octubre que tenen un imam nou per a les dues mesquites que hi ha a Ripoll. Abans de contractar-lo, van comprovar que no tingués antecedents penals i es va enviar la informació als cossos policials. "Tot està en regla ", afegeix.

Queden pocs dies per complir-se sis mesos dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Uns atacs provocats per una cèl·lula jihadista gestada per qui va ser imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty. El grup l'integraven un grup de joves del municipi que es van radicalitzar. Ara, gairebé mig any després d'aquells fets que van trasbalsar Ripoll, la ciutat segueix esforçant-se per tornar a la normalitat.

La comunitat musulmana va ser focus mediàtic i també va quedar commocionada per aquells fets. Pocs dies després dels atemptats, el president de la comunitat musulmana Annur de la ciutat, Ali Yassine, admetia que se sentien "sols" i reclamaven suport psicològic per fer front a aquella situació. Una de les pors que tenien és que els seus veïns els culpessin per aquells fets.

El que ha passat a la pràctica, però, ha estat tot el contrari. "La gent ens ha ajudat molt i ara estem tranquils", explica Yassine. En una entrevista a l'ACN, agraeix als ciutadans haver comprès que "el que van fer els quatre morts" no té a veure amb la comunitat musulmana ni amb la religió. I subratlla que en cap cas se'ls pot considerar musulmans: "Mai serien musulmans, mai, perquè l'islam condemna aquests fets".

La façana d'una de les mesquites que hi ha a Ripoll - ACN

Pel que fa a les famílies dels joves terroristes, el president d'Annur afirma que les continua saludant com abans i que "no els ha preguntat ni demanat explicacions" perquè no en vol saber res més. "Hem de passar pàgina; hi havia quatre bojos que han embrutat la imatge del poble i se n'han anat, estan morts". Per altra banda, subratlla que "tot allò va passar fora de la mesquita; tot d'amagat i en secret" i que si hagués passat a dins, seria una altra cosa però que no va ser així.



Amb un imam nou

Pel que fa al seu dia a dia, continuen treballant estretament amb les administracions –Consell Comarcal, Generalitat i ajuntament- i amb l'activitat habitual. Des del mes d'octubre, han contractat un nou imam per a les dues mesquites que tenen a la ciutat. Yassine explica que abans d'agafar-lo es va comprovar que no tingués antecedents penals i ara estan a l'espera de rebre el certificat. També van enviar la documentació a la policia espanyola i als Mossos d'Esquadra. "Tot està en regla i no hi ha cap problema".

També estan treballant en un possible trasllat dels dos centres de culte a un únic espai més gran perquè els que tenen actualment són insuficients. No tenen cap calendari marcat perquè ho faran quan tinguin els recursos, que provenen de les quotes que paguen els membres i de donacions voluntàries.