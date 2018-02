Girona perd el vol regular de Ryanair a Romania d'hivern

La temporada d'hivern passada l'aeroport de Girona-Costa Brava va guanyar dues noves connexions regulars operades per la línia irlandesa de baix cost Ryanair: a Cagliari, a l'illa italiana de Sardenya, i a Orodea, a Romania. En conjunt en va operar nou –també a Pisa (Itàlia); Bratislava (Eslovàquia); Frankfurt i Baden-Baden (Alemanya); Eindhoven (Països Baixos); Cracòvia (Polònia) i Rabat (Marroc)– que van generar 27 vols regulars setmanals. No hi haurà noves rutes, però, en la temporada d'hivern 2018, al contrari: Ryanair no volarà a Romania des de Girona, de manera que d'octubre d'aquest any fins a finals de març del 2019 la firma irlandesa només operarà vuit connexions regulars, van confirmar a Diari de Girona fonts de la companyia (tampoc no està previst un increment de les freqüències de les que estan operatives, van precisar).

La pèrdua del vol regular a Oradea es confirmava el mateix dia que el conseller delegat de Ryanair, Michael O'Leary, anunciava a Madrid la posada en marxa de 29 noves rutes d'hivern en vuit aeroports espanyols. Des d'Espanya Ryanair tindrà operatius 500 vols regulars que transportaran 41,5 milions de passatgers els mesos d'hivern segons les dades de la companyia. En contraposició a la reducció dels vols regulars d'hivern a Vilobí, Ryanair sí que ha incrementat les rutes des de l'aeroport de Girona els mesos de la temporada d'estiu i des de finals de març i fins al setembre operarà 43 connexions. S'incorporen a la graella les ciutats de Knock (Irlanda); Kaunas (Liutània); Riga (Letònia) i l'aeroport de Frankfurt Main (Alemanya).