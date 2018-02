Els joves de la Vall d'en Bas decidiran com invertir 3.500 euros

L'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha presentat el pressupost participatiu destinat als joves de la localitat. La voluntat és responsabilitzar els jove de la Vall d'en Bas en la gestió dels diners públics. La idea és que aprenguin a organitzar i liderar activitats, detectar les necessitats i els interessos de la població juvenil i fer més visibles les polítiques de joventut.

Els joves han rebut una carta a casa amb un fulletó informatiu on s'especifica molt clarament com ho han de fer per participar-hi. Cal presentar una proposta, individual o en grup. Aquesta ha de ser legal, ètica i econòmicament viable. A partir de totes les propostes que es rebin, es farà una assemblea per tal de decidir, de la manera més consensuada possible, quins son els projectes que es van dotant de pressupost fins arribar als 3.500€. Les propostes no podran superar els 900€.

A banda del fulletó, s'han programat trobades informatives obertes a tots els pobles de la Vall d'en Bas per als joves que vulguin resoldre dubtes o necessitin més explicacions. Aquestes ja han començat i s'allargaran fins al 23 de febrer. El procés culminarà amb una assemblea jove que es celebrarà el dia 9 de març a les 18:30h a Can Trona.