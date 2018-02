L'Audiència de Girona jutjarà l'acusat d'intentar matar un home amb un bat de beisbol a Olot

L'Audiència de Girona jutjarà la setmana que ve l'acusat d'intentar matar un home a Olot amb un bat de beisbol. Tal com relaten els escrits de la fiscalia, els fets van passar el juliol del 2015 aproximadament al voltant de les vuit del vespre. L'acusat es trobava al balcó del seu domicili i estava mantenint una discussió amb un grup de persones que estaven a la terrassa d'un bar ubicat a sota del seu habitatge, a la plaça de la Pia Almoina. Una d'aquestes persones era la víctima.

El ministeri fiscal sosté que en un moment determinat i «amb la intenció de posar fi a la vida» de la víctima, el processat va baixar del seu domicili amb un bat de beisbol a les mans. Es va dirigir cap a la persona en qüestió i li va contestar que «buscava brega» quan l'altre li va preguntar sobre les seves intencions.

A continuació va subjectar fort el bat amb les dues mans i va dirigir un fort cop al cap de la víctima, la qual va perdre la consciència, va quedar estesa a terra i va presentar diverses convulsions. Immediatament, l'acusat va abandonar el lloc dels fets, però l'endemà es va lliurar a la Policia Municipal. Després de declarar al jutjat va ser empresonat.



Més de tres mesos de cures

A conseqüència de l'impacte, l'afectat va patir un traumatisme cranioencefàlic, un hematoma epidural i una fractura al crani. Això el va portar a estar prop de quatre mesos en tractament mèdic. Del total de 115 dies, 41 d'ells va estar hospitalitzat i després va estar recuperant-se sense «poder exercir les seves activitats habituals». La víctima reclama per aquests danys i també per totes les seqüeles que va patir posteriorment a la recuperació.

La fiscalia sosté que l'acusat és responsable d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa amb un agreujant d'abús de superioritat. Per aquest motiu, li demana un total de 9 anys de presó i una multa de 15.600 euros d'indemnització. També exigeix que no es pugui acostar a menys de 500 metres a la víctima durant un període de 10 anys i a no comunicar-se de cap manera amb aquesta durant aquest temps. El judici tindrà lloc a la Secció Quarta de l'Audiència Provincial de Girona el pròxim dimecres.