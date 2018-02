Olot millora l'accessibilitat al Centre Catòlic amb un ascensor

Els Catòlics d'Olot disposa d'ascensor per a tothom, però en especial per les persones que tenen dificultats en superar els esgraons que pugen de la planta baixa fins al local de l'entitat. Són uns esgraons molt alts fets fa molts anys i sense gaire càlculs. L'entitat fa 121 anys que està establerta al primer pis del carrer Clivillers. Vinguts els temps actuals, l'entitat feia temps que reclamava un ascensor, perquè hi poguessin pujar dones amb cotxet, gent amb cadira de rodes i tota classe de persones amb dificultats per superar uns esgraons difícils.

Això no obstant, l'ascensor havia de ser independent al dels veïns de l'immoble i tenir l'espai reglamentari per a minusvàlids. A més, els arquitectes tècnics havien de trobar el lloc adient. Tot plegat va retardar la posada en servei de l'ascensor que portarà amb comoditat la gent fins als Catòlics. Es tracta, d'un espai de cafè, bar, restaurant i teatre, on s'hi reuneixen set associacions. També disposa des de fa 15 anys d'una escola de teatre amb 40 alumnes d'entre 3 i 14 anys i organitza diverses activitats al llarg de l'any. Una de les més conegudes és la Cavalcada dels Reis Mags.

El 2016, la regidoria de Cultura d'Olot va promoure una iniciativa per ajudar els ateneus a eliminar les barreres arquitectòniques i posar al dia les instal·lacions.D'acord amb les aleshores director general de Política Cultural de la Generalitat i més tard conseller de Cultura, Lluís Puig, van acordar l'obertura d'ajuts, perquè s'hi poguessin acollir les entitats amb més de 50 anys d'història. El programa que el Govern Català va deplegar va premetre tirar endavant actuacions a l'Orfeó i als Catòlics.

Gràcies al programa, des de l'estiu, l'Orfeó Popular Olotí disposa d'ascensor. Les obres van tenir un cost superior als 100.000 € que van assumir entre la Generalitat, l'Ajuntament i l'Orfeó. Les obres als Catòlics han costat uns 66.000 €, un 64% dels quals han estat finançats per l'Ajuntament, un 26 % les ha pagades la Generalitat i la resta ha anat a càrrec de l'entitat. En l'acte de presentació de l'ascensor dels Catòlics, el regidor de Cultura, Josep Berga, va explicar que un cop adequat l'accés a dos dels ateneus de la ciutat els resta posar el del Casino.

Es tracta d'un espai situat a la segona planta d'un edifici del Firal. Berga ha apuntat que la idea de l'Ajuntament és potenciar l'activitat del Casino quan les obres de remodelació del Firal estiguin acabades.

Entre el 1890 i el 1920, a Olot, hi havia hagut, almenys, 6 ateneus amb cafè, biblioteca, teatre i alguns amb sala de ball: el Centre Catòlic, l'Orfeó Popular, el Centre Fontanella, el Casino i el Cercle Olotí.

Els que han perdurat més l'Orfeó i els Catòlics van ser la seu de l'ensenyament musical i del teatre d'aficionats durant dècades. Durant bona part del segle XX, van fer-hi cinema. Van tenir molta transcendència social.