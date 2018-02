Les Planes posa gespa arificial en el camp de futbol 7

L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles ha començat els treballs de col·locació de gespa artificial en el camp de futbol 7 de la zona esportiva de l'Estació. La millora està valorada en uns 15.000 €. La previsió és que el camp amb gespa sigui una realitat a començaments del mes vinent. L'espai servirà per partits de futbol infantil, per entrenaments de l'equip de futbol del poble i per grups d'amics que hi vulguin practicar futbol 7.

Abans, l'Ajuntament va adequar la zona esportiva que durant anys va estar ocupada pel magatzem de la brigada per motiu de les obres de construcció del centre cívic.

Pe futur, l'Ajuntament vol millorar la zona amb una pista de pàdel i una de tenis.