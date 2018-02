El RACC suspèn les indicacions per arribar als hospitals del Pirineu

Una auditoria del RACC sobre la Senyalització al Pirineu que analitza la qualitat de les indicacions d'orientació per arribar a 23 destinacions (centres sanitaris, estacions d'esquí, capitals...) suspèn les indicacions per arribar als hospitals comarcals del Ripollès i la Cerdanya.

Segons l'estudi, les indicacions són molt deficients i s'assegura que no s'han produït millores des que es va realitzar el primer estudi, l'any 2012. La valoració global dels centres del Pirineu és de 42,1 punts sobre 100. La Fundació Hospital de Puigcerdà i el de Campdevànol només obtenen tres de les cinc estrelles totals. I són les úniques suspeses de tot l'estudi.

L'hospital cerdà obté 29 punts sobre 100 i el de Campdevànol, 30. En aquesta nota deficient hi entren mancances sobretot en la continuïtat de les indicacions per arribar al destí, perquè segons el RACC aquests centres sanitaris gairebé no se senyalitzen fins que l'usuari es troba a escassos metres. I també hi ha mancances en la comprensió dels senyals.

Per millorar aquesta situació en què es troben quatre hospitals del Pirineu, el RACC recomana reforçar la senyalització corresponent als centres sanitaris, principalment pel que fa al punt de començament de la senyalització, que hauria d'arribar a les vies interurbanes principals.

Un altre aspecte analitzat és un dels atractius turístics de la zona, les estacions d'esquí. Aquí l'informe apunta que hi ha resultats desiguals entre totes les gironines. La senyalització per arribar a Vallter 2000 ha empitjorat en els darrers cinc anys i les principals mancances en les indicacions per arribar a les estacions d'esquí són, de nou, la continuïtat en la senyalització dels itineraris i la comprensió dels senyals.

En canvi, a La Molina, Masella i la Vall de Núria la senyalització per arribar-hi ha millorat. L'estudi posa d'exemple la senyalització dels aparcaments dissuasius de l'estació de Ribes de Freser per deixar el cotxe i agafar el cremallera que porta a Vall de Núria.

Les capitals de comarca i els accessos a Barcelona són les destinacions més ben senyalitzades. Les ciutats de Puigcerdà (76 punts sobre 100) i Ripoll (78 punts de 100) se situen en els cinc primers llocs del rànquing global.

Aquesta auditoria del RACC ha analitzat la senyalització existent per arribar a 23 destinacions i ha recorregut 81 itineraris diferents des d'una trentena d'orígens que sumen més de 4.600 quilòmetres de carreteres. El RACC torna a demanar coordinació entre les diferents administracions titulars de les vies perquè implantin criteris homogenis de senyalització. La senyalització interurbana a l'àrea del Pirineu, segons l'ens, pràcticament no ha millorat en els darrers cinc anys i encara té un ampli marge de millora. La seva nota global és de 65 punts sobre 100.