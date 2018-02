Les temperatures cauen en picat i provoquen grans glaçades arreu

Les temperatures van viure una forta davallada ahir a les comarques gironines. Els registres mínims van caure en picat i a moltes màximes els va costar enfilar-se.

Entre les mínimes més destacades hi ha un cop més el municipi de Das, on altre cop ahir es van superar els 20 graus negatius, i es van assolir els -20,5.

Pel que fa a la resta de la província, cal destacar que a Puigcerdà van tenir una mínima de prop de 15 graus sota zero, a Molló el termòmetre no va pujar dels -10 graus i a Olot el registre mínim va ser de 7,9 graus.

Aquestes temperatures van comportar fortes gelades que han deixat molts cotxes amb una bona capa de glaç, camps i carreteres blanques, entres d'altres. Això va provocar que molta gent anés ben abrigada pel carrer i no només a punts de l'interior o a muntanya, sinó que ahir fins i tot es van veure gebrades i temperatures sota zero arran de costa. A Castell - Platja d'Aro es va arribar als -2,4 graus.

Aquesta situació va provocarplaques de gel en algunes vies i, de fet, des del Servei Català de Trànsit, es va demanar precaució a l'hora de circular per moltes vies que aquest dilluns es van veure afectades per neu o calamarsades.

A les comarques de Girona, la via on hi havia plaques de gel va ser l'Eix Transversal. En el tram de la C-25 que uneix Espinelves i el coll de Revell.

A banda del gel, encara es van lamentar problemes per neu en un parell de carreteres gironines. Es tracta de la C-153 a Sant Feliu de Pallerols i la GIV-5201 a Viladrau. Aquí encara ahir era obligatori l'ús de cadenes. De fet a Viladrau la nevada del dilluns, segons el Meteocat, va deixar un bon gruix de neu nova, de fins a 16 centímetres.

Quant a l'afectació dels centres escolars, hi va haver 26 alumnes que van veure que el seu transport escolar s'anul·lava a causa de la neu, en concret, els que van a la ruta Viladrau - Institut de Taradell.

Està previst que per a avui les temperatures siguin baixes i el Meteocat manté vigent l'avís per fred per les baixes temperatures.