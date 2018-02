Els titulats d'FP amb feina superen els que segueixen estudiant per primer cop en 8 anys

El 54,46% dels graduats en Formació Professional el 2016 van trobar feina abans de 9 mesos, el percentatge més alt des de 2008, que va ser del 46,4% –el 2007 havia estat de prop del 50%, però el 2009 va caure fins al 37,8 per iniciar 4 anys de descensos. D'altra banda, ara i per primer cop en 8 anys, hi ha menys graduats en FP que continuen estudiant, ja que ho fan el 35,7%. Un 15,5% més combinen estudis i feina durant un temps, una opció que ha crescut lleugerament respecte l'any passat.

Aquests són els resultats de l'Estudi d'Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals que el Departament d'Ensenyament i el Consell General de Cambres de Catalunya elaboren cada any i que, segons el secretari general de Polítiques Educatives, Joan Mateo, constata dos fets: d'una banda, que l'FP dona coneixements a l'alumnat que els vincula al teixit productiu i, de l'altra, que els joves han «pres consciència» que sense formació de qualitat no es pot trobar una feina també de qualitat.



Abandonament escolar del 17%

Mateo va destacar que, el 2017, l'abandonament escolar prematur –joves de 18 a 24 anys sense formació postobligatòria, amb l'ESO o no– es va situar al 17,1%, quan 15 anys enrere arribava al 34% i fa 4 era del 22%. Aquest 17, però, encara està lluny del 10% que la UE s'ha fixat per al 2020.

Tal com els seus responsables van destacar ahir, l'Estudi d'Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals corrobora que la inserció laboral dels graduats en FP creix. Nou mesos després de titular-se, només un 10,62% dels que han acabat un cicle superior busquen feina i un 9,03%, pel que fa als de cicle mitjà. Aquestes dades contrasten amb la mitjana d'atur juvenil a Catalunya, del 32%.

L'anàlisi també posa de manifest la tasca d'ocupadors dels centres educatius i les empreses on els estudiants fan pràctiques, ja que ambdues assoleixen gairebé el 40% de la inserció. L'empresa ha contractat el 26,36% dels graduats en cicles mitjans i el 23,98% de superior; mentre que la xarxa personal ho ha fet en un 20,7% dels casos i un 20,3%, en cada nivell.

Per famílies professionals, la branca industrial té el major grau d'inserció, amb més graduats treballant a jornada completa i amb contracte indefinit. Els cicles en grau mitjà de Sanitat arriben al 60%; els de Serveis socioculturals i a la comunitat, al 46,1%; els de Transport i Manteniment de vehicles, al 44,5%. En els graus superiors, Informàtica té una inserció del 84,11%, les Activitats físiques i esportives, el 83,7% i l'Administració i gestió, un 78%.

En la presentació de l'informe, el subdirector general de Programes, Formació i Innovació d'FP d'Ensenyament, Estanislau Vidal-Folch, va destacar que les dades són un «indicador de recuperació»i el president del Consell de Cambres, Miquel Valls, va destacar que l'FP ja és una opció més per a les famílies que volen educiació de qualitat.