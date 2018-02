Uns 7.500 exàmens de conduir estan pendents per la crisi d'examinadors

La crisi entre els examinadors i la DGT (Direcció General de Trànsit) encara continua viva. I és que els examinadors de trànsit s'han negat a fer hores extres tal com se'ls demana des de l'administració.

Una mesura que preveia esponjar la llista d'alumnes pendents d'examen pràctic de conduir que s'havia anat acumulant per la vaga del col·lectiu. Per l'altra banda, les autoescoles, amb dades a la mà, asseguren que el 31 de gener hi havia encara 7.431 persones pendents d'examen pràctic a les comarques de Girona.

Aquesta setmana passada va haver-hi una reunió a Madrid entre responsables de les autoescoles i la DGT on se'ls van donar les dades precises. De carnet de cotxe hi ha un total de 6.100 persones pendents de pujar a fer l'examen a Montjuïc. La resta d'alumnes pendents són de carnet de moto i camions.

Aquest nombre pendent de testos pràctics és una realitat i els examinadors de la DGT es neguen a fer hores extres a les tardes per fer baixar la llista d'espera mentre la DGT no negociï amb ells. I és que cal recordar que l'acord que va permetre desconvocar la vaga que va fer el col·lectiu durant prop de mig any, va ser un tracte entre els examinadors i l'oposició.

El col·lectiu d'examinadors, com destaca Asextra en un comunicat, també va desconvocar les aturades perquè «s'havia arribat a un principi d'acord verbal amb la DGT» i que passava per la formalització de l'última proposta que va ser votada. La previsió és que el complement específic que reclamaven els examinadors s'inclogui com a esmena als pressupostos generals de l'Estat.



Vaga a la vista?

Una situació que de moment no s'ha produït i que fa malfiar el col·lectiu. Per això, també es nega a fer més hores extres. Davant la falta de diàleg amb la DGT, el col·lectiu no descarta tornar a fer vaga pels volts del mes de juny.

El president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona, Joan Sala, afirma que la situació que viu a Girona és de «caos» en l'actualitat i afegeix que és la zona amb més examinadors de tot Espanya. I és que, segons explica, per cada 5.000 habitants hi ha una ràtio de 1,2 examinadors de la DGT i que en l'actualitat, a la pràctica només hi ha 8,5 examinadors a Girona.

D'aquests a més, es troben que n'hi ha dos que estan de baixa i que a diari només n'hi ha sis o set que treballen. Sala relata que aquesta setmana la situació encara ha anat a pitjor perquè «per la falta de personal administratiu de la DGT» no se'ls han notificat les baixes a temps i algunes autoescoles n'ho han pogut examinar totes els alumnes.

El president explica que en una autoescola que va pujar amb sis alumnes aquest dimarts, només un es va arribar a poder examinar mentre que a la resta els tocava els dos examinadors que estaven de baixa.

Sala destaca que ningú de la DGT els ha informat que no fan hores extra i que la llista d'alumnes pendents cada cop és més llarga. Per aquest motiu, diu que a diari senten les queixes dels seus alumnes i que els diuen que denunciïn la situació a la DGT. Però que majoritàriament no ho fan per por a alguna represàlia, ja que estan pendents d'examen.

La situació de moment segueix tensa i Joan Sala destaca que Girona és proporcionalment on hi ha més exàmens pendents. Ja que Tarragona que és una mica més gran que Girona, diu que no arriben als 7.000 exàmens. A Girona, en canvi, s'ha assolit la xifra de gairebé 7.500. Per tot això han reclamat millores però la DGT diu que ha comunicat que fins a l'estiu no hi haurà nous examinadors.