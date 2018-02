Els agents rurals comissen 86 trofeus de caça dissecats en un taller de Porqueres

Els agents rurals van comissar ahir al matí un total de 86 trofeus de caça dissecats durant una inspecció de taxidèrmia al municipi de Porqueres. El material estava compost per 30 ullals de senglar, 32 cabirols, 6 isards, 11 muflons, 3 daines, 1 cérvol, 2 cabres hispàniques i 1 arruí, cap dels quals estaven inscrits en el llibre de registre.

La inspecció s'emmarca dins d'un pla especial del cos, tot i que des d'aquest admeten que a les comarques gironines només hi ha unes quatre persones que es dediquen a aquest tipus de feina, la majoria provinents de tallers petits de caràcter familiar.

Aquestes empreses es dediquen a naturalitzar els animals, sigui sencers o només algunes parts. Tots els centres han de disposar d'un número de registre al Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya.

Tal com explica el cap dels agents rurals de Girona, Ignasi de Dalmases, «qualsevol espècie que entri ha d'estar inclosa en un llibre de registre amb la procedència, la data i si disposa d'algun precinte». Dalmases afegeix que aquesta identificació és de vital importància per «disposar de la traçabilitat dels animals» i que aquells que no ho tinguin s'enfronten a comisos i, fins i tot, possibles sancions econòmiques.

Malgrat que pugui semblar una activitat una mica anacrònica, el cos d'agents explica que «durant els darrers anys s'ha experimentat un augment significatiu dels ungulats, com per exemple els cabirols» i això fa que als llocs on hi ha més caça major hi ha més possibilitats que les persones que els han caçat puguin tenir un cert interès a conservar aquests animals com a trofeu.