Famílies i sindicats criden els pares a no portar els seus fills a les proves externes de Primària

La Federació d'associacions de pares d'alumnes de Catalunya (Fapac), el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), la Xarxa d'Escoles Insubmises i l'Assemblea Groga han fet una crida a les famílies a què es neguin a fer les proves externes de 3r i 6è de Primària perquè, segons van afirmar ahir, «legalment no són obligatòries».

El Departament d'Ensenyament ha programat aquestes avaluacions entre el 5 i el 16 de març, pel que fa al tercer curs de Primària; i per als dies 8, 9 i 10 de maig, pel que fa a sisè.

A diferència dels últims tres anys, ara, la Fapac i els altres col·lectius de l'àmbit educatiu que li donen suport no criden a la desobediència de les famílies sinó «a negar-se a fer unes proves que legalment no són obligatòries». Així com també animen les mares i els pares a «exigir al Govern i al Departament d'Ense-nyament un projecte global d'avaluació educativa», que estigui fet «des d'un enfocament veritablement pedagògic i inclusiu». Des del seu punt de vista, en l'actualitat, aquest tipus de proves «porten a la privatització i la mercantilització de l'educació», a través de la creació de rànquings.

La campanya que van donar a conèixer ahir parteix de quatre premisses. La primera és el rebuig a proves externes estandarditzades, sinó «estudis adaptats a la realitat socioeconòmica de cada centre públic», a les necessitats del claustre i als processos d'aprenentatge dels infants. La segona demanda és que no es classifiquin ni es posin etiquetes a les escoles. En tercer lloc, s'oposen a «una fiscalització externa i invasiva de la feina dels docents». I, per últim, no volen «gestos mediàtics i propagandístics buits d'intencions reals i materials, el que volem són diners» –afirmen en un comunicat. Una afirmació que completen tot explicant que «exigim que la inversió pública en l'escola pública estigui a l'alçada de les seves necessitats i no depengui, com passa actualment, del copagament de les famílies i dels esforços ingents dels docents».



«La capacitat del nen per aprendre»

La presidenta de la Fapac a Girona, Eva Trias, va explicar que,