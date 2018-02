Finançaran el monitoratge continu de glucosa per als diabètics de tipus 1

El Servei Català de la Salut (CatSalut) finançarà en diverses fases els mesuradors de sucre continuats dels diabètics tipus 1, i en primer lloc pagarà aquesta tecnologia en el cas de menors de set anys, dones embarassades i persones que porten una bomba d'insulina d'hipoglucèmia de repetició o desapercebuda.

El Departament de Salut ha informat que en la primera fase la mesura podria beneficiar 800 persones. Posteriorment, s'aniran incorporant els altres perfils de pacients inclosos en la priorització realitzada pels experts clínics.

El monitoratge continu de glucosa és una tecnologia que permet mesurar la glucosa de forma contínua en el teixit i no en sang, i existeixen dues modalitats: el sistema en temps real i el flaix.

La diabetis mellitus és un trastorn general del metabolisme que es manifesta per una elevació anormal dels nivells de glucosa a la sang. L'anomalia pot ser deguda a una producció insuficient d'insulina o bé a un mal aprofitament d'aquesta hormona per part de l'organisme. La diabetis de tipus 1 es coneix també com a diabetis juvenil, ja que acostuma a aparèixer en persones de menys de 30 anys. Es caracteritza per una destrucció progressiva de les cèl·lules productores d'insulina -les cèl·lules beta del pàncrees- que fa necessària l'administració immediata d'insulina per tal de normalitzar els nivells de glucosa a la sang.