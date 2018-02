L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles posa gespa al nou camp de futbol set

L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles ha començat els treballs de col·locació de gespa artificial en el camp de futbol set de la zona esportiva de l'Estació.

La millora està valorada en uns 15.000 ? i la previsió és que estigui acabada a començaments del mes vinent.

L'espai servirà per a partits de futbol infantil, per a entrenaments de l'equip de futbol del poble i per a grups d'amics que vulguin jugar a futbol.

La millora del camp de futbol és la segona part del projecte de recuperació de l'espai per a esports situat a l'Estació.

La primera part va consistir a renovar el paviment de la pista i a adequar l'entorn per a la pràctica de l'esport. La tercera serà la creació de pistes de pàdel i de tenis.

Entre el 2007 i el 2016, la zona va servir per ubicar un magatzem provisional mentre durava la construcció del centre cívic. Amb el centre acabat, l'Ajuntament va projectar recuperar la zona per a les pràc