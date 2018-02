L'AP-7 no es prorrogarà el 2021 però l'Estat no sap com es gestionarà

L'AP-7 no es prorrogarÓ el 2021 per˛ l'Estat no sap com es gestionarÓ

En menys de quatre anys, 1.000 quilòmetres d'autopista de peatge de competència estatal, entre les quals l'AP-7 a Girona, acabaran la seva concessió -que fa dècades que duren- i tornaran a l'Estat. Dimarts, el Congrés va viure el gran debat sobre el model de concessions i una cosa va quedar clara, no hi haurà pròrrogues, però a la vegada es manté la incògnita: qui les gestionarà? Aquí, els partits es van mostrar del tot dividits, entre ells el PP i el Govern, que manté el compromís de no prorrogar les concessions però sense aclarir si pensen tornar a licitar-les en millors condicions o deixar-les sota gestió pública (l'Estat assumint el manteniment i sense peatges o bé pagant a una empresa per fer-ho).

El debat es produïa arran d'una proposició no de llei (no vinculant) presentada per Units Podem i aprovada amb els vots del PSOE, ERC, PNB, PDeCAT i Compromís i l'abstenció del PP i Cs on s'instava el Govern a no ampliar les concessions que caduquen i que la seva explotació es faci «de manera directa des del sector públic». Són l'AP-7 d'Alacant a Tarragona (que caduquen a finals del 2019) i de Tarragona a la Jonquera (acaba el 31 d'agost del 2021) a més de l'AP-2 Saragossa-Mediterrani, l'AP-4 Sevilla-Cadis, l'AP-1 Burgos-Armiñán i l'AP-6 Vilialba-Adanero.

El PP no compartia el to del text i recordava que «el 80% de les vies d'alta capacitat» són de franc però afirmaven que el Govern de Rajoy serà el primer que no renovarà concessions, «un primer pas» per llavors decidir el model de gestió.

Des del PSOE van ser més clars i aposten per no prorrogar les concessions, no tornar a licitar-les i que siguin gratuïtes, una postura que s'acosta a la d'Units Podem (gestió total de l'Estat però deixant per endavant un debat del model de finançament) però oposada a la de Cs, partidaris de la gestió públic-privada i de fer adjudicacions «si són necessàries» després dels estudis tècnics, tot i que sense especificar el sistema de pagament.

Des de Catalunya, el PDeCAT vol que la gestió sigui pública però admetien que en algunes vies no han de ser necessàriament gratis i aposten pel sistema de vinyeta perquè l'Estat recapti pel manteniment i millores d'aquestes vies.

Des d'ERC, Teresa Jordà, posava d'exemple que el 2014 les autopistes de peatge van recaptar 1.722 milions d'euros, dels quals 967 (56%), a Catalunya. En molts casos autopistes amortitzades i que engreixen les arques de les empreses. Així, vol superar un model «esgotat» i avançar cap a un sistema de peatges gestionat per l'Estat que sigui «homogeni, harmònic i sostenible» i va presentar una esmena (acceptada) per congelar les tarifes fins a acabar la concessió.