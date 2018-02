L'ICS estalvia temps i diners fent servir paquets a mida de material fungible als quiròfans

Els hospitals de l'Institut Català de la Salut (ICS), l'empresa pública que gestiona centres com el Josep Trueta de Girona, estan generalitzant als quiròfans l'ús de custom packs, paquets que contenen tot el material d'un sol ús que és necessari per fer un tipus d'intervenció quirúrgica. Aquest sistema permet estalviar temps entre una operació i una altra, reduir la quantitat de residus, disminuir el risc d'infeccions i, fins i tot, el nivell de soroll a dins del quiròfan. També permet estalviar temps i diners.

L'any 2017 les sales d'operacions dels centres de l'ICS van fer servir més de 35.000 paquets de material a mida preparats directament pels proveïdors, un 13% més que l'any anterior. És una tercera part de totes les operacions de cirurgia major que es fan als hospitals de la institució.

Els paquets estalvien temps de preparació del material abans de començar l'operació. «No és el mateix obrir un paquet que obrir-ne 97, com ens passava en el cas del trasplantament hepàtic», explica Carmen Miralles, supervisora d'infermeria de Logística de l'hospital de Bellvitge. Aquest centre va començar a fer servir paquets a mida de material fungible l'any 2003 en alguns procediments i avui ja fa pràcticament totes les intervencions amb aquest sistema.

Per a Miralles, la generalització de l'ús dels paquets individuals als quiròfans ha suposat guanyar més temps per fer més intervencions. «Abans, per preparar tot el material fungible necessari per fer un trasplantament hepàtic, dues persones, cronòmetre en mà, trigaven 39 minuts; d'aquesta manera, és un minut obrir el paquet i poden passar de seguida a preparar tota la medicació», explica.

En el cas d'intervencions més simples, l'estalvi de temps també és considerable. Des que fan servir paquets de material fungible a mida, a Bellvitge han pogut passar de fer cinc intervencions de cataractes per quiròfan en un matí a fer-ne nou, és a dir, un 80% més de procediments.

El sistema és especialment útil en les operacions urgents perquè permet preparar més ràpidament la sala d'operacions i, per tant, poder atendre abans els pacients, detalla l'ICS.

L'ús de paquets a mida també permet reduir fins al 70% la quantitat de residus –fonamentalment, plàstics– que es generen a les sales d'operacions i facilita el control de les infeccions perquè el material no s'ha de manipular tant.

L'ús de custom packs també permet reduir els estocs al magatzem i, fins i tot, limita el soroll al quiròfan perquè suposa obrir menys paquets. Miralles destaca que una de les coses de què més es queixaven els pacients era el soroll dins de la sala d'operacions.

L'ICS té la voluntat d'estendre aquest mètode a totes les intervencions quirúrgiques que es fan als seus hospitals. De moment, ja hi ha paquets individuals específics per a 150 procediments quirúrgics diferents. El paquet més utilitzat és el bàsic, que conté el material mínim comú que és necessari per fer qualsevol operació, i que es pot complementar amb altres elements solts.