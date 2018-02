La primera quinzena del febrer és la més freda dels últims sis anys

La primera quinzena de febrer ha estat la més freda dels últims sis anys en un mes de febrer. Aquesta és la conclusió a la qual ha arribat el meteoròleg i col·laborador del Diari de Girona, Gerard Taulé, després de l'anàlisi del mitjana de la temperatura.

Segons relata, la primera meitat del febrer d'aquest any ha tingut una temperatura mitjana de 5,1ºC, mentre que la del 2012 va ser de 3,7 ºC. Aquests primers dies de febrer han estat especialment freds i s'han viscut episodis de nevades intenses a muntanya i fins i tot a cotes baixes on és inusual. Això ha provocat aquesta disminució dels registres.

Ahir per exemple, les temperatures mínimes a la ciutat de Girona va ser de -1,2 ºC, mentre que el dimarts era de -2,2 ºC. A les Deveses de Salt en canvi el termòmetre el dimarts va caure fins als -5,3 ºC i ahir de -5,8 ºC.

La causa d'aquesta situació d'anomalia tèrmica, diu el meteorolòleg, són les «constants adveccions del nord-est juntament amb el pas de baixes amb aire molt fred» que ha portat registre de fins a -7 ºC a 1.500 metres. La temperatura mitjana a Salt és de 8,8 ºC en el període 1999-2017, per tant l'anomalia fins ara és de 3,7 ºC.

Entre avui i dissabte es preveu una important pujada de les temperatures, especialment les mínimes, que voltarien ja fins als 10 ºC el dissabte.

No obstant això, destaca Taulé, cal dir que aquest febrer podria tenir unes mínimes clarament inferiors a l'any 2012. Ja que la mitjana fins ahir a Salt és de 10,8 ºC i en canvi, fa sis anys, va ser de 14,5 ºC, ja que va haver-hi unes mínimes clarament més altes. Llavors, de -1,2 ºC.

La mínima absoluta tampoc es pot comparar, -11ºC a les Deveses i -7,8 ºC a Salt el 2012 i -8,3 ºC i -3,3 ºC aquest any. Aquell va ser molt assolellat, tot i que va nevar durant dos dies i només va deixar 2 centímetres de neu. La temperatura màxima absoluta va ser molt elevada, 24,5 ºC a Salt, i de moment en aquesta població enguany s'han superat els 14 ºC.



Temperatures de 19 graus

La previsió per als propers 10 dies apunta que el fred fort s'ha acabat i que la setmana vinent fins i tot es podria arribar als 19 ºC a Girona. Per altra banda, tot i les pluges i nevades, Taulé assegura que la sequera no s'ha acabat. A Salt, per exemple, fins ara s'han re