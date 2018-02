Troben vuit immigrants amagats a la caixa d'un camió a Celrà

Un transportista ha trobat vuit immigrants amagats a la caixa del seu camió quan anava a descarregar al polígon industrial de Celrà (Gironès). Els fets van tenir lloc aquest dimecres a la tarda. El camioner treballa en una empresa de transports i logística, que té la seu al polígon, i venia de fer ruta a Itàlia. A quarts de quatre de la tarda va arribar a la nau de Celrà i quan va obrir la caixa per descarregar els paquets, va veure que hi havia vuit immigrants amagats entre la mercaderia. L'home va tornar a tancar les portes i va alertar els Mossos d'Esquadra, que va anar fins a l'empresa per fer-se'n càrrec. Dels vuit immigrants, tres eren menors i van passar a disposició de la Direcció General d'Atenció a la Infància ia l'Adolescència (DGAIA). Els altres cinc es van posar a disposició de la policia espanyola, que els ha retornat a França en virtut de l'acord hispanofrancès.