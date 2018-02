La Vall de Bianya, al centre de la Biennal de Venècia amb RCR

El laboratori d'arquitectura i paisatge que RCR arquitectes treballa a la finca la Vila a la Vall de Bianya centrarà el pavelló català de la Setzena Exposició d'Arquitectura, la Biennal de Venècia. El projecte dels arquitectes olotins per a la Biennal porta el títol de El somni. La Biennal és una de les exposicions d'arquitectura contemporània més importants del món.

L'edició d'enguany s'obrirà el 26 de maig i es clourà el 26 de novembre. La biennal 2018 estarà dedicada a l'evolució mundial de l'arquitectura com un instrument per organitzar el territori i el paisatge on viu la gent. En aquest sentit, l'associació íntima entre l'arquitectura i el paisatge que caracteritza l'obra dels RCR representarà l'arquitectura catalana.

En l'obertura de la Biennal de l'any passat, el llavors conseller de Cultura Santi Vila va anunciar que Departament de Cultura i l'Institut Ramon Llull havien encarregat la representació de Catalunya al gabinet d'arquitectes olotí que en aquell moment havia acabat de guanyar el premi Prizker d'arquitectura. Vila va apuntar que el reconeixement mundial dels RCR era el valor que havia de representar la totalitat de l'arquitectura catalana en la Biennal.

En el ple del 24 de gener, l'Ajuntament de la Vall de Bianya va fer l'aprovació inicial del Pla especial urbanístic per la creació d'un centre de recerca d'arquitectura i paisatge promogut per RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes SLP. I, ara, el gabinet ha confirmat a Diari de Girona que el centre de recerca aprovat per l'Ajuntament de Bianya serà la part principal del pavelló català de la Biennal de Venècia. El projecte de la Vila representarà el futur dels guanyadors del Prizker, mentre que la resta del pavelló estarà dedicat al passat i el present dels RCR.



El somni

El centre de recerca d'arquitectura i paisatge promogut per RCR està ubicat en una finca de 136 hectàrees situades dins el sector de Santa Margarida de Bianya. La casa pairal, la Vila, i la dels masovers, can Capsec, són visibles des de la carretera de Sant Pere Despuig. A més de les cases, la finca contempla una torre, una cabana, un molí al costat de la riera de Santa Margarida i tres naus per a l'explotació ramadera,

El laboratori, on està previst que arribin arquitectes de tot el món, estarà ubicat dins d'una nau que havia servit per a la ramaderia. La idea és que la investigació que s'hi faci vagi més enllà de l'arquitectura i pugui aglutinar tot el pensament que envolta la vida.

El gabinet va comprar la finca l'estiu passat i, de moment, continua l'activitat turística La Vila és una pairalia d'origen medieval, on durant segles van viure les famílies que van tenir el domini feudal de les explotacions agrícoles de bona part del pla de Bianya.