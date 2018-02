La Vall d'en Bas destina 3.500 € als pressupostos de Joventut

L'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha presentat el pressupost participatiu destinat als joves de la localitat. La idea és que els joves aprenguin a organitzar i liderar activitats, detectar les necessitats i els interessos de la població juvenil i fer més visibles les polítiques de joventut.

L'Ajuntament enviarà una carta a cada jove, on explicarà el que ha de fer per participar en l'aportació de propostes.

A partir de totes les propostes que es rebin, faran una assemblea per tal de decidir, de la manera més consensuada possible, quins són els projectes que es van dotant de pressupost fins arribar als 3.500 ?. Les propostes no podran superar els 900 ?. El procés aca