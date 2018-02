36 casos de risc de matrimoni forçat a Girona en nou anys

A les comarques de Girona fa anys que es lluita contra una pràctica poc coneguda, els matrimonis forçats. Es tracta d'un tipus d'unió que està penada amb presó. Per evitar-los, s'hi lluita des de molts àmbits i a través d'un treball en xarxa. Els Mossos d'Esquadra hi tenen un paper molt rellevant.

Durant els últims nou anys a la província hi ha hagut fins a 36 casos de risc d'aquest tipus d'unions, almenys els que s'han conegut policialment. Segons les dades del Departament d'Interior, els Mossos han hagut d'atendre 36 dones i, d'aquestes, 26 eren menors i la resta, 10, majors d'edat.

Si s'analitzen les dades globals de Catalunya durant tots aquests anys (2009-2017) s'han donat fins a 120 situacions de risc. D'aquestes, 36 eren de la Regió Policial de Girona, cosa que representa un 30% dels casos dels darrers nou anys de tot Catalunya.

El que poca gent sap és que aquestes unions sota coacció són una forma de violència masclista i així ho recull la llei aprovada l'any 2008. A més, des de fa tres anys, el Codi Penal condemna els matrimonis forçats de forma explícita. I és que anteriorment s'havien de perseguir a través d'altres delictes associats com pot ser el de coaccions, violència sexual, segrest, entre d'altres.

Ara, el Codi Penal recull el matrimoni forçat com un delicte específic i pot suposar per a aquell qui el vulgui culminar penes que van entre els sis mesos i els tres anys de presó.

Els matrimonis forçats tenen lloc quan s'obliga amb violència o intimidació una de les dues parts. I n'hi ha de diversa casuística. Normalment, són nenes a qui les seves famílies decideixen arreglar-los el matrimoni amb un home generalment més gran que elles, a qui sovint ni coneixen, per assegurar al final un patrimoni familiar. També n'hi ha per desig de la comunitat.

L'any passat, per exemple, hi va haver fins a tres casos de risc. Dos d'ells van ser entre el gener i el novembre i el van patir dues menors d'edat de 14 i 15 anys que van poder evitar ser obligades a casar-se amb dos homes de més edat que elles.

El període en què més casos de risc s'han detectat a les comarques de Girona va ser l'any 2014, dels 10 fets a Catalunya, set van ser d'aquesta demarcació. En canvi, el període amb menys casuística és l'any 2013, amb un sol cas a Girona dels sis de tot Catalunya.



Protocol vigent des del 2009

Aquestes unions sota coacció costen d'aflorar però existeix un protocol per abordar el fenomen. Es va aprovar l'any 2009 i s'anomena «de prevenció i atenció policial dels matrimonis forçats». Aquest estableix les bases per donar resposta a les situacions de matrimonis forçats que arribaven a la policia. Amb tot, però, el protocol estableix que per abordar la temàtica cal prevenció. I per això, el treball amb les comunitats més afectades és l'element clau per erradicar la pràctica.

A les comarques gironines hi ha hagut casos que la policia ha conegut perquè les adolescents han demanat ajuda directament a la policia o d'altres, per exemple, ho han explicat a l'escola i són els centres escolars qui informen la policia del possible matrimoni forçat.