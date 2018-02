Un accident de trànsit a l'A-2 deixa quatre ferits lleus a Fornells de la Selva

Un accident de trànsit ha deixat quatre ferits lleus a Fornells de la Selva, segons fonts policials.



El succés s'ha produït pels volts de dos quarts de set del matí i ha consistit en una sortida de via d'un sol vehicle.



El sinistre viari ha provocat el tall d'aquesta via en sentit nord durant una hora i mitja.



L'accident s'ha produït a quarts de set d'aquest matí entre els quilòmetres 709 i 708 de la via i la via s'ha reobert pels volts de les vuit del matí.



Aquest succés ha generat retencions d'un quilòmetre de longitud a primera hora del matí, en una via que va especialment carregada en ser un dels accessos a la ciutat de Girona.





Imatge de l'A-2 entre els quilòmetres 708 i 709, lloc on s'ha produït l'accident · Google Maps

Calçada tallada (Retenció): A-2 | FORNELLS DE LA SELVA | Sentit Nord cap a FRANÇA-DESVIAMENTS SENYALITZATS | Punt km. 709-708 | 06:46 — Trànsit A-2 (@transita2) 16 de febrero de 2018



Segons informa el Servei Català de Trànsit, s'han hagut de fer desviaments senyalitzats.