Banyoles comença les obres de l'embarcador per a la barca turística de l'Estany

Les obres per arranjar les proximitats de l'Oficina de Turisme a l'Estany de Banyoles, situada al passeig Darder, i, construir l'embarcador per a la barca Tirona han començat aquesta setmana. L'actuació ha començat amb la recuperació d'un mur que es va esfondrar fa anys –tal com informa Ràdio Banyoles– i per dragar el fons de l'Estany per tal de garantir el metre i vuitanta centímetres de profunditat que necessita la barca. La instal·lació de l'embarcador, al costat de l'Oficina de Turisme i ocupant el mateix punt on la barca amarra ara, serà posterior. L'objectiu és que les millores estiguin a punt entre la primavera i l'estiu. Les dues actuacions tenen un cost aproximat de 90.000 euros. Aquest febrer, tal com ha concretat l'emissora municipal, el Consell comarcal del Pla de l'Estany acaba d'adjudicar la construcció de l'embarcador a una empresa gallega, Alfer Metal, per un pressupost de 46.000 euros.