Diputació masculina de Girona

Una imatge d´arxiu d´una sessió del ple de la Diputació de Girona, on ara hi ha 4 dones i 23 homes. diputació

es dones suposen un 70% de la plantilla del sector públic català però la seva presència política i en càrrecs de responsabilitat està infrarepresentada. Els partits polítics ho saben i s'omplen la boca amb la paraula «paritat» i, tot i això, el Síndic de Greuges els acaba d'estirar les orelles. Ho fa en l'informe anual del 2017 presentat al Parlament i posa un exemple clar, la Diputació de Girona, on la situació de manca de diputades és «especialment greu»: dels 27 electes provincials, només quatre són dones, i dues d'elles amb càrrecs.

El Síndic arriba a diferents conclusions després d'iniciar una actuació d'ofici (que encara està en tràmit pendent de rebre contestacions) per estudiar la situació de representació paritària de les dones als òrgans directius de les institucions públiques de Catalunya.

En el text, recorda la declaració universal de drets humans on s'estableix la no discriminació i lleis com la 17/2015 a Catalunya per atenir-se al principi de representació als òrgans de direcció dels poder públics, que ha de ser paritària en el termini de 5 anys.

Lleis a part i malgrat que no s'ha complert el termini, el Síndic va decidir estudiar la situació, en un informe que «no és exhaustiu» i centrat en els càrrecs electes i alts càrrecs de l'administració (Generalitat, Parlament, organismes estatutaris, les diputacions i de municipis i comarques en general).

I a quines conclusions arriba? La paritat home-dona obligatòria a les llistes electorals «desapareix progressivament als llocs de responsabilitat política de més rellevància». Per exemple, el Parlament tenia el 2015 «un nivell acceptable de paritat» però «això no es va traduir en un consell executiu paritari»: en el moment de la seva destitució hi havia nou homes per quatre dones. A més, la nova Mesa del Parlament fruit de les eleccions del 21-D, amb 6 homes i només una dona, «suposa una regressió en termes de paritat».

A banda, malgrat l'«augment constant» de dones regidores i alcaldesses, els ajuntaments, en general, «continuen lluny de ser paritaris», situació que «s'agreuja» a diputacions i consells comarcals i «és especialment greu la situació de manca de diputades provincials a les Diputacions de Tarragona i Girona», amb 3 i 4 diputades de 27 electes, respectivament.

La raó de la infrarepresentació femenina, critica el Síndic, «no és precisament la manca de personal femení», ja que «les dones suposen un 70% del total de la plantilla del sector públic». I «com més amunt en l'escalafó, més masculinitzades estan les principals administracions públiques», afirma.

Les diputacions tenen un nombre de membres en funció dels residents de la província. A Girona en toquen 27 i es reparteixen de manera proporcional en funció dels resultats de les eleccions municipals. D'entre els nous alcaldes i regidors, els partits decideixen qui seran els seus representants.

Dels 27 a la Diputació de Girona, només quatre són dones (quan es va constituir la Diputació el 2015 hi havia 5 dones però un home va substituir la dimitida Eva Palau (UDC). Ara, CiU, amb 14 representants, té dues dones (l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, i la regidora de Girona Maria Àngels Planas). En un govern de 10 membres, Planas és l'única membre de la Junta de Govern i diputada delegada de Programes Europeus, i Felip és vicepresidenta del Patronat de Turisme.

Les altres dues dones són la representant d'IdS, l'alcaldessa de Tossa, Gisela Saladich; i l'alcaldessa de Vilafant (PSC) Consol Cantenys. Els altres dos diputats del PSC són homes, així com el de la CUP i els vuit del grup d'Esquerra.

Per tot plegat, el Síndic ha instat el Parlament «a introduir mesures legislatives que afavoreixin la paritat efectiva» i als partits polítics a «aconseguir un objectiu del 50% de representativitat femenina en els càrrecs electes», no només en les eleccions al Parlament o ajuntaments, sinó també a diputacions i consells. En l'àmbit de la Generalitat, «cal implementar el Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes» i, d'acord amb la Llei 17/2015, «cal que les administracions incorporin progressivament professionals amb formació específica en igualtat de gènere per implantar mesures d'igualtat», entre altres recomanacions.

El 2019, quan hi hagi noves eleccions municipals i es renovi la Diputació, es veurà el resultat.