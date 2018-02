De la «majestuositat» a la «degradació» de la imatge de Puigdemont

entre que l'unionisme intenta crear «escenes semblants a les manifestacions independentistes», TV3 mira de tirar endavant una graella «molt mal plantejada» en el moment de més audiència televisiva. A la vegada, Tabàrnia passa de ser ficció a «convertir-se en un concepte real» i Puigdemont deixa enrere les seves majestuoses compareixences, per dedicar-se a gravar videoselfies amb «quatre canyes i un mòbil».

Ningú es va salvar ahir de la curosa anàlisi comunicativa que van desplegar la periodista i crítica televisiva Mònica Planas i el professor Jordi Balló, protagonistes d'un debat a la Universitat de Girona dins del marc de la Setmana dels Rahola. Els dos ponents van anar desgranant a poc a poc l'actualitat política catalana centrant-se sobretot en els esdeveniments dels darrers mesos, com l'1 d'octubre i la implementació del 155. Planas i Balló van reivindicar des de bon principi la necessitat de deixar espai perquè els ciutadans pensin i treguin les seves pròpies conclusions en un món que Balló va definir com a «massa analitzat i sense espai per al dubte». «La dinàmica arrossega tots els continguts dels mitjans a la mateixa temàtica» va assegurar, reafirmat per Planas, que va sostenir que moltes vegades els mitjans juguen «amb una excessiva intencionalitat».

Un dels punts que va tenir més pes a la conversa va ser el 155, el qual la crítica televisiva va voler exemplificar a través de les compareixences institucionals de Carles Puigdemont. «Les quals han anat patint una degradació de la imatge», va explicar. També l'altre ponent va insistir en tot el que suposa la implementació d'aquesta mesura «invisible» que, segons la seva opinió, «els mitjans no han sabut plasmar gaire bé».

El «perill» de perdre la televisió pública o la «pluralitat» van ser altres temes que es van tractar fins arribar a l'existència de la «neutralitat» als mitjans de comunicació, on Planas ho va tenir d'allò més clar: «No es pot aconseguir al 100%, però es poden explicar les coses amb honestedat».